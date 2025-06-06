Kurban Bayramı tatilini geçirmek üzere hafta içinde Muğla'ya giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı'nın namazını Marmaris ilçesine bağlı Karacasöğüt Mahallesi'ndeki Okluk Millet Camisi'nde vatandaşlar ile kıldı.
Namaz sonrası vatandaşlarla bayramlaşan Erdoğan, daha sonra onlarla sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü. İki lider birbirinin Kurban Bayramı'nı tebrik etti.
Son Dakika › Yerel › Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram namazını Marmaris'te kıldı - Son Dakika
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