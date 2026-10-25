Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdelediği yeni statta çalışmalar sürüyor - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdelediği yeni statta çalışmalar sürüyor

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdelediği yeni statta çalışmalar sürüyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdelediği yeni statta çalışmalar sürüyor
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 14 Aralık 2024’te Erzurum’da müjdesini verdiği yeni stadyum ve spor kompleksi projesinde inşaat çalışmaları devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Aralık 2024'te Erzurum'da müjdesini verdiği yeni stadyum ve spor kompleksi projesinde inşaat çalışmaları devam ediyor.

Havalimanı yolu üzerindeki Mehmet Sekmen Bulvarı mevkiinde yükselen projede vinçler ve iş makineleriyle yürütülen çalışmalar sürerken, şantiye alanında yaklaşık 10 vinç bulunuyor. Kurulan şantiyede zemin hazırlıkları ve altyapı çalışmalarıyla birlikte temel imalatları devam ediyor. AK Parti Erzurum 8. Olağan İl Kongresi'nde Erzurumlulara 20 bin kişilik modern stadyum yapılacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesinin ardından proje için çalışmalar başlatıldı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 12 Ağustos 2026'da ihalesi gerçekleştirilen projenin yaklaşık maliyeti 6 milyar 278 milyon TL olarak belirlendi. İhaleyi kazanan bir uluslararası inşaat firması ile 26 Ağustos 2026'da 5 milyar 800 milyon TL bedelle sözleşme imzalandı.

Stadyumun yanında spor kompleksi de yapılacak

Proje kapsamında 20 bin seyirci kapasiteli, kış şartlarına uygun modern stadyumun yanı sıra 5 bin kişilik kapalı spor salonu, tam olimpik yüzme havuzu ve eğlence alanları da inşa edilecek. Mavi-beyaz renk mimarisiyle planlanan kompleksin, Erzurum'un spor altyapısına katkı sağlaması hedefleniyor. Resmi iş takvimine göre projenin 14 Ocak 2028'de tamamlanması planlanıyor.

"Stat bizim için çok önemli"

Yapımı devam eden yeni stadyum hakkında konuşan ve sosyal medyada "Erdem Dede" olarak tanınan Erdem Alan, "Çok güzel bir müjde. Takımımız da Süper Lig'e çıktı. Bundan sonra inşallah orada oynayacağız. Bu yıl kalıcı olacağız, takımımız iyi, şu anda iyi yoldayız. Stat bizim için çok önemli. Hayırlı olacak, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çok geç kalmış bir proje ama inşallah devamı gelecek, bitecek, herkese hayırlı olsun" dedi.

"İnşallah tez zamanda yapılır"

Erzurumspor FK eski yöneticisi Ali Karataş ise "Stata emeği geçen herkese, Erzurum şehri adına, Erzurum taraftarları adına teşekkür ediyoruz. İnşallah tez zamanda yapılır, bir gecikme olmaz. Güzel bir stata bu şehir hak ediyor, fazlasıyla hak ediyor. Eski statta sıkıntılar yaşadık, yeni statta fark problemi olmayan, güzel, yaşayan bir stat. Hayırlı olsun, tekrar emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA
Recep Tayyip ErdoğanErzurumİnşaatYerelSporSon Dakika

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