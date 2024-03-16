Türkiye Ulus Markalama Forumu\'nda uzmanlar bir araya geldi

Türkiye Ulus Markalama Forumu, alanında uzman birçok bilim insanını ve sektör temsilcisini bir araya getirdi. 14 farklı oturumda sunulan bildiriler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Yayınları tarafından kitap haline getirildi. 'Türkiye ve Dünyadan Ulus Markalama Tecrübe Paylaşımları' başlığıyla yayınlanan kitabın takdimini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdimi yaptığı 'Türkiye ve Dünyadan Ulus Markalama Tecrübe Paylaşımları' başlıklı kitap Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yayınlandı. Kitabın takdiminde Başkan Erdoğan, "Türkiye markasının gücünün 780 bin kilometrekareyi aşarak bölgemizde barış, istikrar ve güvenin teminatı haline gelmesinden memnuniyet duyuyoruz. 'Made in Türkiye' ürünlerimizin tüm dünyada sergilediği ihracat başarılarıyla iftihar ediyoruz. Türkiye yüzyılında yapacağımız çalışmalarla mevcut başarılarımıza yenilerini eklemenin gayretindeyiz" ifadelerini kullandı.
"Kültür ve değerler üzerine odaklanıyor"
Forum'da sunduğu bildirisiyle kitapta yer alan, Ulus Markalama Uzmanı, İletişimci Dr. Mihriban Akyol Akın, kamu diplomasisinin, ulus markalama olarak da adlandırılan bir uygulama olarak son 20 yılda öne çıkan bir strateji haline geldiğini belirterek "Ulus markalama, turizm, kültürel miras, ihraç malları, iç ve dış politika, insanlar ve yatırım/göç alanlarındaki ülke imajını değerlendirerek, ulusların olumlu bir imaj oluşturmasını amaçlıyor. Ulus markalama dış politika konuları yerine kültür ve değerler üzerine odaklanıyor" dedi.
"Algı yönetimi önemli"
Ulus markalama stratejilerinin gerçekçi bir şekilde belirlenmesi gerektiğine vurgu yapan İstanbul Beykent Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Mihriban Akyol Akın, "Marka iletişimi yönetimi pazarlama kökenlidir ve ulus markalamasında da bu stratejilerin kullanılması gerekiyor. Bununla birlikte, ulus markalamada algı yönetiminin öneminin altı çizmek gerek. Türkiye markasını insanların zihninde nasıl konumlandırılacağı üzerine stratejiler geliştirilmesi gerekiyor" şeklinde konuştu. - İSTANBUL
Son Dakika › Yerel › Türkiye Ulus Markalama Forumu'nda uzmanlar bir araya geldi - Son Dakika
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