Cumhurbaşkanı Erdoğan, gıda sektöründe çalıştığı zaman tanıdığı Hacı Nimet Kaya'nın cenaze töreninde - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, gıda sektöründe çalıştığı zaman tanıdığı Hacı Nimet Kaya'nın cenaze töreninde

28.07.2022 14:32

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih'te trafik kazasında vefat eden Hacı Nimet Kaya'nın cenaze törenine katıldı. Törende konuşan Erdoğan, "Hacı Nimet Abi'yi Unkapanı'ndan tanırım. O zaman ben de gıda piyasasında çalışıyordum ve Hacı Nimet Abimizin de gıda toptancılığı yaptığı dönemden gelen bir hukukumuz var" diye konuştu. Öte yandan Hacı Nimet Kaya, yarın memleketi Siirt Tillo'da defnedilecek.

Fatih'te geçtiğimiz gün otomobil ile motosikletin karıştığı kazada motosiklet sürücüsü Burak Sabay hayatını kaybetmiş, aracı kullanan Tillolular Derneği Başkanı Hacı Nimet Kaya ise kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınmıştı. Hacı Nimet Kaya, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Hayatını kaybeden Kaya için Fatih Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir dönem gıda sektöründe birlikte çalıştığı ismin cenazesine katıldı

"TOPTANCILIK YAPTIĞI DÖNEMDEN GELEN HUKUKUMUZ VAR"

Cenazeye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kaya'nın ailesi ve yakınları katıldı. Burada bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Değerli kardeşlerim şu anda musalla taşında bulunan Mehmet Nimet Abimizi buradan Hakka uğurluyoruz. Her nefis ölümü tadacaktır. Dönüş Allaha. Hacı Nimet Abi'yi Unkapanı'ndan tanırım. O zaman ben de gıda piyasasında çalışıyordum ve Hacı Nimet Abimizin de gıda toptancılığı yaptığı dönemden gelen bir hukukumuz var" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir dönem gıda sektöründe birlikte çalıştığı ismin cenazesine katıldı

"MÜBAREK GECELERDE BİRBİRİMİZİ ARARDIK"

Konuşmasının devamında o günden bugüne Kaya ile hukuklarını devam ettirdiklerini belirten Erdoğan, "Ama böyle bir eceli kazayla kendisini şimdi Hakka uğurluyoruz. Hocamızdan da sizlerden de Allah razı olsun ve yarın sabah Tillo'ya kendi topraklarına yolcu edilecek, gösterdiğiniz ilgi nedeniyle hepinizden Allah razı olsun diyorum. Biz Allah için Hacı Nimet abimizi çok sevdik, o da bizi severdi; bayramlarda muhakkak birbirimizi arardık, mübarek gecelerde birbirimizi arardık, böyle de bir hukukumuz vardı. Rabbim bu hukukumuzu Sevgili Habibinin Livaü'l Hamd ismiyle müsemma sancağı altında buluşmayı da nasip eylesin. Fazla söze hacet yok her şey zaten musallada konuşuluyor" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir dönem gıda sektöründe birlikte çalıştığı ismin cenazesine katıldı

Öte yandan Hacı Nimet Kaya yarın memleketi Siirt Tillo'ya defnedilecek.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HACI NİMET KAYA'NIN CENAZESİNE KATILDI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HACI NİMET KAYA'NIN CENAZESİNE KATILDI
Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Fatih, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Cumhurbaşkanı Erdoğan, gıda sektöründe çalıştığı zaman tanıdığı Hacı Nimet Kaya'nın cenaze töreninde - Son Dakika

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