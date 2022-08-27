Tuğgeneral Şen'e uğurlama töreni düzenlendi - Son Dakika
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Tuğgeneral Şen'e uğurlama töreni düzenlendi

27.08.2022 11:38
Tuğgeneral Şen'e uğurlama töreni düzenlendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameyle Tuğgeneralliğe terfi eden Muş İl Jandarma Komutanı İlhan Şen için uğurlama töreni düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameyle Tuğgeneralliğe terfi eden Muş İl Jandarma Komutanı İlhan Şen için uğurlama töreni düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde düzenlenen törende konuşan Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, bugün burada Tuğgeneral İlhan Şen'i uğurlamak için bir araya geldiklerini söyledi

"Arkamızda bıraktığımız eserler, izler yaşar"

İlhan Şen ile 2 yıl birlikte çalıştıklarını kaydeden Vali Gündüzöz, "Bizler tayinci görevlerde çalışan insanlarız. Kaymakamlığımdan bu yana kabaca saydığımda 10 civarında yerden bu şekilde ayrıldım. Komutanımızda en az benim kadar yer değiştirmiştir. Bizim gibi görevlere tabi olanların karşılaştığı doğal sonuçtur. Görev süremiz biter ayrılırız. Ama ayrıldıktan sonra arkamızdaki eserler, izler yaşar. Bugün burada hazirunun sabah vaktinde toplanmış olması, komutanımızı uğurlamaya gelmiş olması zorla yapılan bir şey değil. Gönülden ve buraya bıraktığı iz ve eserlerden kaynaklı" dedi.

"Devleti devlet yapan aslında kamu düzenidir"

Onurla görev yaptıklarını belirten Vali Gündüzöz, "Bu işler aslında parayla pulla yapılacak işler değil. Ne verirseniz verin dağda bayırda, ailenden uzakta görev yapmanın maddi bir karşılığı olmaz. Jandarma böyle bir jandarma, görevi de böyle bir görev. Tayini hiç bitmez, gurbeti hiç bitmez. Hepinizin alnından öpüyorum, hepiniz kahramansınız. Ailesinden uzak durmak, gurbette yaşamak zaten en önemli kahramanlık ve bunu vatan için yapıyorsan çok daha önemli. Devleti devlet yapan aslında kamu düzenidir. Pek çok kamu hizmeti vardır ve bunların iyi yürütülmesi görevimizdir. Hepsine il valisi olarak nezaret ediyoruz. Denetimimizde. Vatandaşın can, mal, ırz güvenliği temin edildiyse diğerlerinin anlamı vardır. Aslında kamu düzeni yoksa kamu hizmetleri de yürümez. Devleti devlet yapan bu felsefeyi ayakta tutanda kolluk kuvvetleridir. Jandarmadır ve polistir" ifadelerini kullandı.

"Bu al bayrak burada dalgalanıyorsa Jandarma Teşkilatı'nın burada emeği, alın teri büyüktür" diyen Vali Gündüzöz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu vesileyle tüm şehitlerimizi, ebediyete intikal etmiş gazilerimizi jandarma mensubu, polis, asker ve diğer sivil memurlarımızı da rahmet ve şükranla anıyoruz. Tuğgeneral İlhan Şen'le 2 yıl çalıştık ve çok şükür albay rütbesiyle geldiği 3'üncü alayından paşa olarak arzu ettiğimiz gibi liyakatine ve ehliyetine uygun şekilde terfi ederek ayrılıyor. Hem terfi aldı hem tayin aldı. Tayinde Türkiye dışına gitti. Ama çok uzağa gitmedi. Kardeş ülke Azerbaycan'a gidiyor. Kendisine ailesiyle birlikte bundan sonrada mutluluklar diliyorum. Görevini layıkıyla yapan bu kahraman dostuma, kardeşime ömür boyu daha güzel görevler, hak ettiği görevleri Allah nasip etsin diyorum."

İlhan Şen ise böyle bir günde kendisini yalnız bırakmadıkları için törene katılanlara teşekkür etti. Her zaman arkasında il protokolünün desteğini gördüğünü anlatan Şen, "Görev yaptığım 2 yıl boyunca desteklerini üzerimden hiç eksik etmeyen başta Sayın Valimize, belediye başkanımıza, garnizon komutanımıza, özellikle emniyet müdürümüze ve silah arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. inşallah bundan sonrada bu birlikte kazandığı ihtişamını, disiplinini, ruhunu, maneviyatını değiştirmeden, azaltmadan daima çoğaltarak, gelişerek bundan sonra kazandığı başarılara ekleyerek, devamlı üste koyarak ilerleyecektir. Buna inancım tamdır. Bundan sonraki hayatınızda hepinize sağlık, mutluluk ve başarı diliyorum. Allah'a emanet olun" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Vali Gündüzöz tarafından Tuğgeneral Şen'e takdir belgesi takdim edildi. Tuğgeneral İlhan Şen'in personelle vedalaştığı tören, çekilen toplu fotoğraf ile sona erdi.

Programa; İl Garnizon Komutanı Albay Serhat Ulucan, Hava Meydan Komutanı Hava Savunma Albay Mehmet Bora Özalp, İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu, AFAD İl Müdürü Taha Yasin Çekiç, belediye başkanları, muhtarlar, şehit ve gazi dernekleri ile vatandaşlar katıldı. - MUŞ

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Kaynak: İHA

İlhan Şen, Jandarma, Muş, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tuğgeneral Şen'e uğurlama töreni düzenlendi - Son Dakika

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