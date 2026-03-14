Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Hürmüz Boğazı'ndaki Hadise Dünya Ekonomisini Olumsuz Etkiliyor

(BİNGÖL) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, " Hürmüz Boğazı'ndaki hadise akaryakıt, doğal gaz, gübre başta olmak üzere lojistik maliyetleri ve dünya ekonomisini olumsuz etkiliyor. Biz bu maliyet vatandaşımıza en az yansısın diye tedbirler alıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Bingöl'deki programı kapsamında hayırseverler tarafından kente kazandırılan Yaşar Turhan Anadolu Lisesi'nin açılış törenine, ardından AK Parti İl Başkanlığı tarafından verilen iftara katıldı.

Yılmaz, açılış töreninde yaptığı konuşmada, ramazan ayının önemine ve eğitimle olan bağına değinerek şunları söyledi:

"Ramazan ayını çok çeşitli şekillerde tarif etmek mümkün ama herhalde en temel vasfı, Kur'an-ı Kerim ayı olması. Yüce kitabımızın 'ikra' yani 'oku' emriyle insanlığa indirildiği bir ay. Kur'an demek ilim demek aslında. 'Oku' emri ile başlayan Kur'an, bir ilim medeniyetinin temelini oluşturmuş durumda. Bizim medeniyetimizin merkezi kavramı ilimdir. Dolayısıyla Ramazan da bir ilim ayı olarak yaşanacak. Buradan elde ettiğimiz feyzi bereketi, ömrümüzün tamamına yaymak asıl olandır."

Kalkınmanın sadece ekonomi ile sınırlı kalmaması gerektiğini belirten Yılmaz, "Kalkınma, bir toplumun her yönüyle daha iyiye gitmesi meselesidir. Kalkınmanın amacı insana hizmet, en büyük vasıtası da yine insandır. İnsana yatırım yapan toplumlar, en büyük saldırılara ve yıkımlara maruz kalsalar bile kısa sürede yeniden toparlanma imkanına sahiptirler. Ancak böyle yapmayan toplumlar, daha güçlü toplumlar karşısında varlık gösteremezler. Dolayısıyla eğitim aynı zamanda bir beka meselesidir. Bir toplumun ayakta kalma, var olma meselesidir" diye konuştu.

Dünya genelinde ve bölgede yaşanan çatışmalara dikkat çeken Yılmaz, Türkiye'nin hem haklı hem de güçlü bir pozisyonda olması gerektiğini ifade ederek şöyle devam etti:

"Bugünkü dünyaya bakıyoruz; bölgemize, Gazze'den diğer meselelere kadar 'ben güçlüysem her şeyi yapabilirim' zihniyeti var karşımızda. Haktan, adaletten ve merhametten uzak bir güç siyasetiyle karşı karşıyayız. Bunun sürdürülebilir olduğunu düşünmüyorum. Ancak sadece haklı olmanız yetmiyor, maalesef güçlü olmanız da lazım. Türkiye Cumhuriyeti olarak biz şunu söylüyoruz; hem haklı olacağız hem güçlü olacağız. Bunun temelinde de yine insan var."

Son 23 yılda bütçeden en büyük payın eğitime ayrıldığını vurgulayan Yılmaz, yeni okul binalarının güvenliğine ilişkin ise "Bingöl malum iki fay hattının kesiştiği bir noktada. Okul gibi çok sayıda yavrumuzun bulunduğu binaların afetlere dirençli olması çok çok kıymetli. Çocuklarımız nitelikli bir eğitimi güvenli bir ortamda elde etmiş olacaklar" dedi.

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde okulun açılış kurdelesi kesildi.

Açılış törenine Yılmaz'ın yanı sıra Vali Cahit Çelik, AK Parti Bingöl Milletvekilleri Fevzi Berdibek ve Zeki Korkutata, Belediye Başkanı Erdal Arıkan ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan ile çok sayıda davetli de katıldı.

Yılmaz'ın iftar programındaki konuşması

Yılmaz, AK Parti Bingöl İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada da Türkiye'nin bölgesindeki çatışmalara dikkati çekti. Türkiye'nin istikrarını koruma hedefinde olduklarını vurgulayan Yılmaz, "Dünyamızın zorlu bir dönemindeyiz. Bölgemizin ateş çemberine döndüğü bir dönemde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmeye devam ediyoruz. Bir taraftan bölgemizde sorunların diplomatik çözümü için gayret sarf ederken, diğer taraftan 'Terörsüz Türkiye' sürecini kararlılıkla yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

Ekonomideki maliyet artışlarına değinen Yılmaz, Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimin lojistik ve enerji maliyetlerini yükselttiğini ifade etti. Vatandaşı korumak adına adım attıklarını belirten Yılmaz, şunları söyledi:

"Hürmüz Boğazı'ndaki hadise akaryakıt, doğal gaz, gübre başta olmak üzere lojistik maliyetleri ve dünya ekonomisini olumsuz etkiliyor. Biz bu maliyet vatandaşımıza en az yansısın diye tedbirler alıyoruz. Akaryakıtta son dönem bir karar aldık. 100 birimlik bir artış olduğunda sadece yüzde 25'ini vatandaşa yansıtıp, yüzde 75'ini hükümet olarak biz üstlenelim dedik. Böylece pompa fiyatlarına yansıma daha az oldu."

Bingöl'ün kalkınma yerel potansiyeline ilişkin bilgiler de paylaşan Yılmaz, Erdemir-Oyak grubunun kentte dev bir yatırım yapacağını belirtti. Yılmaz, "Bingöl'de büyük bir demir cevheri bulundu. Erdemir-Oyak buraya en az 500 milyon dolarlık bir yatırım yapacak. Bu, Türkiye'nin demir ithalatını azaltacak stratejik bir projedir. Ayrıca 500 yataklı hastanemiz bu sene tamamlanacak. Yanındaki tesisle birlikte 750 yataklı bir kampüs oluşacak. Havalimanımız için de yeni bir ihale yapılarak tesis yenilenecek" dedi.

Aynı programda konuşan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan ise Türkiye'nin bölgedeki konumuna dikkat çekerek, "İnşallah ülkemiz, bu ateş çemberine dönmüş bölgede bir istikrar adası olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok daha güçlü yarınlara yürüsün" dedi.