Cumhuriyet: Kimin, Neden? Söyleşisinde Tarihi Dönüşümler Ele Alındı - Son Dakika
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Cumhuriyet: Kimin, Neden? Söyleşisinde Tarihi Dönüşümler Ele Alındı

Cumhuriyet: Kimin, Neden? Söyleşisinde Tarihi Dönüşümler Ele Alındı

Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği söyleşide Prof. Dr. Mete Kaan Kaynar, Cumhuriyet kavramını tarihi perspektiften değerlendirdi. Kaynar, Anayasa'nın uygulanmasının Cumhuriyetin varlığı için şart olduğunu vurguladı.

14.03.2025 16:02  Güncelleme: 16:08
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Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği "Cumhuriyet: Kimin, Neden?" konulu söyleşiye katılan Prof. Dr. Mete Kaan Kaynar, değerli bilgiler paylaştı. Yaşanan süreçlere değinen Kaynar, "Meclis'in güçlenmesi ve Anayasa'nın uygulanması gerekir. Eğer Anayasa uygulanmıyorsa, Cumhuriyet de yoktur" ifadelerini kullandı.

Nilüfer Belediyesi Yazıevi Buluşmaları'nda, sanatseverleri Türk edebiyatının ve düşün dünyasının önemli isimleriyle bir araya getirmeye devam ediyor. Nilüfer Belediyesi'nin Misi Yazıevi'nde ağırladığı; Türkiye'nin yakın siyasi tarihini ele alan çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Mete Kaan Kaynar, Nazım Hikmet Kültürevi Balaban Salonu'nda "Cumhuriyet: Kimin, Neden?" konulu bir söyleşi gerçekleştirdi.

Cumhuriyet kavramını tarihi fikirde ele alan Kaynar, farklı ülkelerde yaşanan dönüşümlerden örnekler verdi. "Cumhuriyet, tüm dünya halklarının iyi yönetim talebi sonucunda ortaya çıkmıştır" diyen Kaynar, Osmanlı Devleti'nin 19. yüzyıldaki durumu ile Avrupa'daki büyük değişim dönemlerini karşılaştırdı.

İngiltere'nin 16. yüzyılda iç savaş tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını hatırlatan Kaynar, "Onlar restorasyon süreciyle çözüm üretirken, bizde bu süreç Tanzimat ile karşılık buldu. Ancak onlar bu değişimi 1600'lü yıllarda yaşarken, bizde 1800'lü yıllara sarktı" dedi.

Prof. Dr. Mete Kaan Kaynar, iyi yönetim denildiğinde parlamento, anayasa ve bunların sürekliliğinin esas alındığını belirterek, "Bunların Türk tarihindeki karşılığı ise Teşkilat-ı Esasiye ve Hakimiyet-i Milliye'dir" diye konuştu.

Osmanlı Devleti'nin parçalanma sürecine de değinen Kaynar, "19. yüzyılda Osmanlı Devleti Bulgaristan, Yunanistan gibi topraklarını kaybetti. Dönemin yöneticileri, 'İmparatorluğu nasıl ayakta tutarız?' sorusuna yanıt arıyordu. Bu süreçte Cumhuriyet fikri de özel sohbetlerde münazaraya başlandı. Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları da bu düşünceyi konuşanlar arasındaydı" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet'in ilan sürecini de anlatan Kaynar, sürecin 4 Ekim'de son İngiliz askerinin İstanbul'dan ayrılmasıyla hız kazandığını belirtti. Kaynar, 9 Ekim'de Ankara'nın başkent olması için Meclis'e yasa tasarısı verildiğini, ardından anayasa komisyonunun kurulduğunu ve 29 Ekim'de Cumhuriyet'in ilan edildiğini söyledi.

"Cumhuriyet demokrasidir"

"Cumhuriyet demokrasidir" diyen Kaynar, "Meclis'in güçlenmesi ve Anayasa'nın uygulanması gerekir. Eğer Anayasa uygulanmıyorsa, Cumhuriyet de yoktur" ifadelerini kullandı.

Söyleşinin sonunda Prof. Dr. Mete Kaan Kaynar, katılımcıların sorularını da yanıtladı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Cumhuriyet: Kimin, Neden? Söyleşisinde Tarihi Dönüşümler Ele Alındı - Son Dakika

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