Cumhuriyetin 101. Yılı Eskişehir'de Kutlandı - Son Dakika
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Cumhuriyetin 101. Yılı Eskişehir'de Kutlandı

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Eskişehir Güç Birliği, Cumhuriyet'in 101. yılını törenle kutladı. Cihan Taşar önemli mesajlar verdi.

28.10.2024 16:53
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(ESKİŞEHİR) - Cumhuriyet'in 101'inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla Eskişehir Güç Birliği tarafından Vilayet Meydanı'nda tören düzenlendi. Törende Eskişehir Güç Birliği adına açıklama yapan Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Eskişehir Şube Başkanı Cihan Taşar, "Atatürkçü Düşünce Derneği, Kemalizmin namus sesini bir sis çanı gibi yurdumuz semalarına asma ve yeniden Atatürk Cumhuriyeti'ne ulaşma hedefine yılmadan yürümekte kararlıdır. Cumhuriyetimizin 101. şeref yılı kutlu olsun" dedi.

Cumhuriyet'in 101'inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla Eskişehir Güç Birliği tarafından Vilayet Meydanı'nda tören düzenlendi. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti.

"Mustafa Kemal Paşa ara vermeden mücadele etti"

ADD Eskişehir Şube Başkanı Cihan Taşar açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Emperyalistleri ve iş birlikçilerini denize döktükten sonra, muasır medeniyet seviyesini aşma hedefiyle ara vermeden mücadelelerine devam eden Mustafa Kemal Paşa ve Kemalist devrimciler, henüz yolun başında Havza'da, Amasya'da, Erzurum'da, Sivas'ta defalarca tanımladıkları yeni Türk devletinin adını 29 Ekim 1923 günü ilan ettiler: Türkiye Cumhuriyeti. Bu Devlet, 30 Ekim 1918'de imzalandığı Mondros Mütarekesi ile ömrünü tamamlayan Osmanlı İmparatorluğu'nun enkazı üzerinde akıl ve bilimle dayalı bir planla kararlılık ve cesaretle uygulanmasıyla kuruldu.

"Dünyanın örnek aldığı saygın devlet adamı"

Vatanın kurtarıcısı ve devletin kurucusu Mustafa Kemal, ilk gençlik yıllarından itibaren adeta bir heykeltıraş gibi kendini yontan ve Selanikli yoksul bir yetimden tarihin en büyük devrimcisini, düşmanlarının bile önünde saygı ile eğildiği askeri strateji dehasını, dünyanın örnek aldığı saygın devlet adamını yarattı. Durmaksızın okudu, yabancı dilini geliştirdi, iç ve dış basını takip etti. Dünya, İslam ve Türk Tarihi'ni, büyük devrimlerin sosyokültürel akış plan ve sonuçlarını inceledi. Uhud'tan Kartaca'ya, Malazgirt'ten İstanbul'un fethine hemen bütün önemli savaşların strateji ve taktiklerini kafasına nakşetti. Felsefe, sosyoloji, mantık, astronomi ve coğrafya ile ilgilendi, bilim ve teknolojideki gelişmeler üzerine çalıştı. 1789 Fransız İhtilali hakkında hemen bütün yazılanları okuyup Avrupa'ya ve dünyaya etkilerini inceledi. Rusya'nın 1917 Ekim Devrimi'ni neden ve sonuçlarıyla yakından izledi, dersler çıkardı.

"En büyük korkuları Mustafa Kemal ve Cumhuriyetti"

Ama Cumhuriyet daha ilan edilmeden sinsi ve açık bütün düşmanları sahnede yerlerini almışlardı. Emperyalizmin, 300 yıldır acımasızca sömürdüğü petrol coğrafyasında kötü örnek olacağını düşünen antiemperyalist ve tam bağımsız, laik bir cumhuriyetin kurulmasına da, yaşamasına ve gelişmesine de tahammülü yoktu. Keza, yüzyıllardır sözde din adamı kisvesiyle hurafeler uydurup samimi dindar milyonları istismar ederek keselerini dolduran dinci yobaz asalak sürüsünün de en büyük korkusu Mustafa Kemal ve Cumhuriyetti. Bu şer güçler ittifak halinde milli mücadele döneminden başlayarak 100 yıldır neler yapmadılar, yapmıyorlar ki...

"Cumhuriyetimizin 101. şeref yılı kutlu olsun!"

Emperyalizm destekli karşı devrim laik cumhuriyeti Orta Doğu tipi bir din devletine dönüştürme gayretini sürdüredursun; biz Atatürkçüler, ödevimizin Atatürk Cumhuriyeti'ni yeniden kazanmak olduğunun farkındayız ve ulusumuzun ezici çoğunluğunun farkında olduğunu da görüyoruz. Ödevimizi elbette yapacağız. Atatürkçü Düşünce Derneği, Kemalizmin namus sesini bir sis çanı gibi yurdumuz semalarına asma ve yeniden Atatürk Cumhuriyeti'ne ulaşma hedefine yılmadan yürümekte kararlıdır. Bu yürüyüşümüzü ülkemizi yönetme iddiasındaki siyasi kadrolarla buluşturacağımıza ve birlikte başaracağımıza inanıyoruz. Cumhuriyetimizin 101. şeref yılı kutlu olsun!"

Cumhuriyetin 101. Yılı Eskişehir\'de Kutlandı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Cumhuriyetin 101. Yılı Eskişehir'de Kutlandı - Son Dakika

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