Dadaş ortaokulundan sevgi evlerine ziyaret - Son Dakika

Erzurum Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Dadaş Ortaokulu öğrencileri, Matematik öğretmenleri Tuba Ermancık ile birlikte Nenehatun Sevgi Evlerinde yaşayan çocukları ziyaret etti.

Dadaş Ortaokulu Matematik Öğretmeni Tuba Ermancık öncülüğünde, kendi elleriyle hazırladıkları oyuncakları ve çeşitli hediyeleri sevgi evindeki kardeşlerine hediye eden Dadaş Ortaokulu öğrencilerinin ve sevgi evinde yaşayan çocukların mutluluğu gözlerinden okundu. - ERZURUM