Darbe seyrini değiştiren kahraman: Ömer Halisdemir\'in şehadet noktası özel zeminle korunuyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde darbeci General Semih Terzi'yi vurarak sürecin seyrini değiştiren Şehit Ömer Halisdemir'in kanı, şehit düştüğü noktada özel zemin kaplamasıyla muhafaza ediliyor.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki menfur darbe girişiminde kritik rol oynayan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in şehit düştüğü nokta, Özel Kuvvetler Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarla koruma altında tutuluyor. İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından Milli Savunma Bakanlığı (MSB) özel izniyle görüntülenen zemin koruması Özel Kuvvetler Komutanlığı yerleşkesinde yer alıyor.

Halisdemir darbenin seyrini değiştiren kurşunu atmıştı

FETÖ mensubu darbeci Tuğgeneral Semih Terzi'nin Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirmek üzere Ankara Gölbaşı'ndaki karargaha geldiği bilgisi üzerine, dönemin Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'nın emriyle görev başında olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir, terörist Terzi'yi karargahın girişinde vurarak darbe girişiminin seyrini değiştirmişti. Halisdemir, Semih Terzi'yi etkisiz hale getirdikten hemen sonra diğer FETÖ'cü hainler tarafından açılan ateşle şehit edilmişti.

Şehadetinin ardından geçen 9 yılda Halisdemir'in kahramanlığı Türkiye'nin hafızasına kazınırken, şehit düştüğü noktada yürütülen özel bir uygulamayla, olay yerindeki kan izlerinin bulunduğu alan zemin koruma altına alınarak şeffaf ve dayanıklı bir malzemeyle kaplandı. Kaplanan zeminin hemen arkasında ise Halisdemir'in anıtı yer alıyor. Öte yandan Halisdemir'in FETÖ'cü hainler tarafından açılan ateşle vurularak düştüğü yere bir çeşme yapıldı. Çeşmede Şair Dursun Ali Erzincanlı tarafından kaleme alınan "30 Kuş" şiiri bulunuyor.

Kahraman Şehit Ömer Halisdemir'in direnişini ve fedakarlığını simgeleyen bu alan Özel Kuvvetler Komutanlığı tarafından özenle korunuyor. - ANKARA