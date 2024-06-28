Darıca'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Kutlamaları - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Darıca'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Kutlamaları

Darıca\'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Kutlamaları

Darıca'da 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla dalgıçlar, Dudayev sahilinde 1923 metrekarelik Türk bayrağı açacak. Etkinliklerde dip ve deniz temizliği de yapılacak.

28.06.2024 11:48  Güncelleme: 11:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Darıca'da 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla dalgıçlar, Dudayev sahilinde 1923 metrekarelik Türk bayrağı açacak.

Bu yıl 98'inci yıl dönümü kutlanacak olan Denizcilik ve Kabotaj Bayramında Darıca'da da çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Dudayev sahilinde bulunan mini marinada gerçekleşecek etkinliklerde ayrıca farkındalık oluşturmak için dip ve deniz temizliği de yapılacak.

29 Haziran Cumartesi günü saat 16.00'da Dudayev Sahilinde bulunan Mini Marina alanında gerçekleşecek kutlama programında dalgıçlar ve sahil güvenlik ekipleri Darıcalılar için adeta bir görsel şölen sunacak. Etkinlik kapsamında dalgıçlar tarafından deniz içerisinde bin 923 metrekarelik dev Türk bayrağı açılacak. Ayrıca etkinlikte denizseverler için zıpkın, dalış çantası, karbon pala ve palet çantası gibi sürpriz hediyeler de dağıtılacak. Darıca Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek etkinliğe Türkiye Sualtı Federasyonu, Nicomedia Su Sporları ve Sualtı Avcılığı Spor Kulübü, Darıca Arama Kurtarma Derneği, İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi, Kocaeli Sualtı Arama Kurtarma, Darıca Bayramoğlu Balıkçılar Spor Kulübü ve POYRAZSUB gibi kurumlar da katılacak.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Denizcilik ve Kabotaj Bayramını kutlayarak Darıcalıları etkinliklere davet etti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde ilan edilen Kabotaj Kanunu'nun, Türkiye'nin denizlerdeki egemenliğinin önemli bir dönüm noktası olduğunu belirten ve sahil kenti olan Darıca'nın bu tür etkinliklerle anılmasını önemsediklerini ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, "Denizcilik tarihinin ve denizcilerin anısını yaşatmak, deniz sevgisini pekiştirmek amacıyla Darıca'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramını kutlamayı önemsiyoruz. Çeşitli kurumların desteği ve işbirliği ile ilçemizde geleneksel hale getirmek istediğimiz Denizcilik ve Kabotaj Bayramını en güzel şekilde kutlamak istiyoruz. Darıcalı hemşerilerimizi de aramızda görmek istiyoruz" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kabotaj Bayramı, Denizcilik, Darıca, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Darıca'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Kutlamaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:11 İran’da cumhurbaşkanlığı seçiminde kimse yüzde 50’yi geçemedi İşte 2. tura kalan adaylar İran'da cumhurbaşkanlığı seçiminde kimse yüzde 50'yi geçemedi! İşte 2. tura kalan adaylar
10:42 İkinci ’Seçil Erzan’ vakasında banka müdürü Hatice’nin paraları verdiği isim tutuklandı İkinci 'Seçil Erzan' vakasında banka müdürü Hatice'nin paraları verdiği isim tutuklandı
09:51 Karşı şeride geçen otobüsün karıştığı kazada 1’i uzman çavuş 2 kişi hayatını kaybetti Karşı şeride geçen otobüsün karıştığı kazada 1'i uzman çavuş 2 kişi hayatını kaybetti
08:20 Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi
23:21 ADD’den, istifa edeceği konuşulan Bakan Yusuf Tekin hakkında suç duyurusu ADD'den, istifa edeceği konuşulan Bakan Yusuf Tekin hakkında suç duyurusu
11:26 Efe Önbilgin, paylaşımlarından rahatsız olduğu için Deniz Akkaya hakkında tedbir kararı aldırdı Efe Önbilgin, paylaşımlarından rahatsız olduğu için Deniz Akkaya hakkında tedbir kararı aldırdı
10:33 Forbes açıkladı Türkiye’nin konser şampiyonu 12 milyon euroluk gelirle Tarkan oldu Forbes açıkladı! Türkiye'nin konser şampiyonu 12 milyon euroluk gelirle Tarkan oldu
10:20 Fenerbahçe, Mourinho ile sezonun ilk maçına çıkıyor Fenerbahçe, Mourinho ile sezonun ilk maçına çıkıyor
09:54 Kadın gardiyan, mahkumla cinsel ilişkiye girdi O anların görüntüleri polisi harekete geçirdi Kadın gardiyan, mahkumla cinsel ilişkiye girdi! O anların görüntüleri polisi harekete geçirdi
09:47 Celil Nalçakan hakkında çıkan ölüm haberine isyan etti: Kardeşim duyunca bayıldı, çok büyük dava açacağım Celil Nalçakan hakkında çıkan ölüm haberine isyan etti: Kardeşim duyunca bayıldı, çok büyük dava açacağım
09:38 Fenerbahçe, Kingsley Coman’ı bitiriyor Fenerbahçe, Kingsley Coman'ı bitiriyor
09:13 Meteoroloji’den İstanbul ve Ankara’ya uyarı, 6 kent için de sarı kodlu alarm Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara'ya uyarı, 6 kent için de sarı kodlu alarm
08:41 Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey
08:34 Beşiktaş Angel Di Maria’yı kadrosuna katıyor Beşiktaş Angel Di Maria'yı kadrosuna katıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2024 11:36:38. #1.12#
SON DAKİKA: Darıca'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Kutlamaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement