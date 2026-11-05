Darıca'da sanayi bağımlılığını azaltmak için kalkınma çalıştayı düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Darıca'da sanayi bağımlılığını azaltmak için kalkınma çalıştayı düzenlendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Darıca\'da sanayi bağımlılığını azaltmak için kalkınma çalıştayı düzenlendi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde sanayiye bağımlılığın azaltılması ve alternatif kalkınma modellerinin geliştirilmesi amacıyla çalıştay düzenlendi. Bu kapsamda ilçenin turizm, gastronomi, spor ve girişimcilik potansiyeli değerlendirildi.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, sanayiye bağımlılığın azaltılması ve alternatif kalkınma modellerinin geliştirilmesi amacıyla çalıştay düzenlendi. Çalıştayda ilçenin turizm, gastronomi, spor ve girişimcilik alanlarındaki potansiyeli ele alındı.

Darıca Kaymakamlığı tarafından yürütülen ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen "Darıca İlçesi Stratejik Gelişim Yol Haritası ve Sosyal Analizi" projesi kapsamında çalıştay gerçekleştirildi. Darıca Kaymakamı Yaşar Dönmez, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, kurum temsilcileri ve gazetecilerin katıldığı çalıştayda, ilçenin Gebze sanayi havzasına olan bağımlılığının azaltılması ve alternatif kalkınma alanlarının oluşturulması ele alındı. Proje kapsamında kıyı ekonomisi, kent tarımı, girişimcilik, turizm, sosyal hizmetler ve demografik yapı gibi alanlarda Darıca'nın mevcut potansiyelinin değerlendirilmesi hedefleniyor.

"Gelecek nesillere daha güzel bir Darıca bırakmak istiyoruz"

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, toplantıdan ilçenin geleceğine katkı sağlayacak kararların çıkacağına inandığını belirterek, "Burada Darıca'nın hemen hemen her konusuna hakim isimler var. İlçemiz ve bölgemiz açısından hayırlı kararlar çıkacağına inanıyoruz. Gelecek nesillere daha güzel bir Darıca bırakmak istiyoruz" dedi.

"Darıca'da fiilen 285 bin civarında insan yaşıyor"

Darıca'nın coğrafi konumu, iklimi ve sahiliyle önemli avantajlara sahip olduğunu ifade eden Kaymakam Yaşar Dönmez, ilçenin yalnızca bölge halkına değil, çevre ilçelerden gelen vatandaşlara da çeşitli imkanlar sunduğunu söyledi. İlçenin nüfusuna ilişkin de bilgi veren Dönmez, "Resmi olarak 232 bin ama aslında fiili olarak yaşayanları bugün saysak Darıca'da 285 bin civarında insan var. Ülkemizin her yerinden insanlarımız Darıca'ya konumu, tabiatı, denizi, sahili güzel olduğu için ve iş imkanı olduğu için geldiler. Son 2-3 aydır özellikle biraz daha sakin, huzurlu ve konforlu bir ortamda yaşamak isteyenler de bölgemize gelmeye başladılar. Bundan sonra Darıca'nın geleceği nasıl şekillenecek? Biz buna yol haritası diyoruz" diye konuştu.

"Gastronomi alanında Darıca'da potansiyel kesinlikle var"

İlçenin turizm, gastronomi ve spor alanlarında gelişime açık olduğunu vurgulayan Dönmez, Darıca'nın ikliminin turizm açısından avantaj sağladığını belirtti. Gastronominin de değerlendirilmesi gereken alanlardan biri olduğuna dikkat çeken Dönmez, "İnsanlar artık çok hareketli, dinamik yerlerde birlikte vakit geçirmek, yemek yemek istemiyor. Daha sakin, daha otantik yerlerde yemek yemek istiyor. Gastronomi alanında Darıca'da potansiyel kesinlikle var. Yeter ki biz nitelikli, kaliteli ortamı sağlayalım. Çocuklara da ayrı imkanlar sunulması gerekiyor. Yoksa aileyi tutamazsınız" ifadelerini kullandı.

İlçenin gelişimi için yol haritası hazırlanacak

Çalıştay kapsamında Darıca'nın güçlü ve zayıf yönleri ile karşı karşıya olduğu fırsat ve tehditlerin belirlenmesi, kısa, orta ve uzun vadeli gelişim önceliklerinin ortaya konulması amaçlanıyor. Katılımcıların görüş ve önerileri doğrultusunda ilçenin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlayacak somut proje fikirlerinin oluşturulması ve sürdürülebilir bir kalkınma modeli geliştirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: İHA
GastronomiKocaeliEkonomiTurizmDarıcaGüncelYerelSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Depoyu dolduracaklar dikkat Petrol çakıldı, indirim geliyor Depoyu dolduracaklar dikkat! Petrol çakıldı, indirim geliyor
Korku salan “Yaragar Canavarı“ avlandı Tam 300 kilo Korku salan "Yaragar Canavarı" avlandı! Tam 300 kilo
20 yaşında 250 yıl hapisle karşı karşıya Yatalak annesinin feryadı yürek dağladı 20 yaşında 250 yıl hapisle karşı karşıya! Yatalak annesinin feryadı yürek dağladı
Fahrettin Koca’dan Liverpool galibiyeti sonrası esprili paylaşım Fahrettin Koca'dan Liverpool galibiyeti sonrası esprili paylaşım
Takımlarımız şov yapıyor, Hollanda’nın ensesindeyiz UEFA ülke puanında fark eridi Takımlarımız şov yapıyor, Hollanda'nın ensesindeyiz! UEFA ülke puanında fark eridi
Annesi ve ablasını pompalı tüfekle öldürdü Adliyeye çelik yelekle getirildi Annesi ve ablasını pompalı tüfekle öldürdü! Adliyeye çelik yelekle getirildi
Liverpool zaferi sonrası herkes Emre Belözoğlu’nu konuşuyor Liverpool zaferi sonrası herkes Emre Belözoğlu'nu konuşuyor
11:44
Adliyeye gelen Fatma Betül Sayan Kaya’nın gözlükleri olay oldu İşte güncel fiyatı
Adliyeye gelen Fatma Betül Sayan Kaya'nın gözlükleri olay oldu! İşte güncel fiyatı
11:43
Futbol tarihinde görülmemiş olay Sahada savaş çıktı tam 53 kişi kırmızı kart gördü
Futbol tarihinde görülmemiş olay! Sahada savaş çıktı tam 53 kişi kırmızı kart gördü
11:34
Dünya bu maçı konuşuyor: Rüya görmüyorsunuz, skor bir hata değil
Dünya bu maçı konuşuyor: Rüya görmüyorsunuz, skor bir hata değil
11:06
Fatma Betül Sayan Kaya, şüpheli sıfatıyla adliyede İşte ilk görüntüler
Fatma Betül Sayan Kaya, şüpheli sıfatıyla adliyede! İşte ilk görüntüler
11:05
GS TV sunucusunun Arda Güler için söyledikleri yeniden gündemde
GS TV sunucusunun Arda Güler için söyledikleri yeniden gündemde
10:53
Şehit polis Şeyda Yılmaz’ın katil zanlısına verilen ceza onandı
Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın katil zanlısına verilen ceza onandı
10:45
Emekli maaşlarında yeni müjde En büyük zam onlara verilecek
Emekli maaşlarında yeni müjde! En büyük zam onlara verilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2026 12:04:01. #7.12#
SON DAKİKA: Darıca'da sanayi bağımlılığını azaltmak için kalkınma çalıştayı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android