Darıca\'da sanayi bağımlılığını azaltmak için kalkınma çalıştayı düzenlendi

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, sanayiye bağımlılığın azaltılması ve alternatif kalkınma modellerinin geliştirilmesi amacıyla çalıştay düzenlendi. Çalıştayda ilçenin turizm, gastronomi, spor ve girişimcilik alanlarındaki potansiyeli ele alındı.

Darıca Kaymakamlığı tarafından yürütülen ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen "Darıca İlçesi Stratejik Gelişim Yol Haritası ve Sosyal Analizi" projesi kapsamında çalıştay gerçekleştirildi. Darıca Kaymakamı Yaşar Dönmez, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, kurum temsilcileri ve gazetecilerin katıldığı çalıştayda, ilçenin Gebze sanayi havzasına olan bağımlılığının azaltılması ve alternatif kalkınma alanlarının oluşturulması ele alındı. Proje kapsamında kıyı ekonomisi, kent tarımı, girişimcilik, turizm, sosyal hizmetler ve demografik yapı gibi alanlarda Darıca'nın mevcut potansiyelinin değerlendirilmesi hedefleniyor.

"Gelecek nesillere daha güzel bir Darıca bırakmak istiyoruz"

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, toplantıdan ilçenin geleceğine katkı sağlayacak kararların çıkacağına inandığını belirterek, "Burada Darıca'nın hemen hemen her konusuna hakim isimler var. İlçemiz ve bölgemiz açısından hayırlı kararlar çıkacağına inanıyoruz. Gelecek nesillere daha güzel bir Darıca bırakmak istiyoruz" dedi.

"Darıca'da fiilen 285 bin civarında insan yaşıyor"

Darıca'nın coğrafi konumu, iklimi ve sahiliyle önemli avantajlara sahip olduğunu ifade eden Kaymakam Yaşar Dönmez, ilçenin yalnızca bölge halkına değil, çevre ilçelerden gelen vatandaşlara da çeşitli imkanlar sunduğunu söyledi. İlçenin nüfusuna ilişkin de bilgi veren Dönmez, "Resmi olarak 232 bin ama aslında fiili olarak yaşayanları bugün saysak Darıca'da 285 bin civarında insan var. Ülkemizin her yerinden insanlarımız Darıca'ya konumu, tabiatı, denizi, sahili güzel olduğu için ve iş imkanı olduğu için geldiler. Son 2-3 aydır özellikle biraz daha sakin, huzurlu ve konforlu bir ortamda yaşamak isteyenler de bölgemize gelmeye başladılar. Bundan sonra Darıca'nın geleceği nasıl şekillenecek? Biz buna yol haritası diyoruz" diye konuştu.

"Gastronomi alanında Darıca'da potansiyel kesinlikle var"

İlçenin turizm, gastronomi ve spor alanlarında gelişime açık olduğunu vurgulayan Dönmez, Darıca'nın ikliminin turizm açısından avantaj sağladığını belirtti. Gastronominin de değerlendirilmesi gereken alanlardan biri olduğuna dikkat çeken Dönmez, "İnsanlar artık çok hareketli, dinamik yerlerde birlikte vakit geçirmek, yemek yemek istemiyor. Daha sakin, daha otantik yerlerde yemek yemek istiyor. Gastronomi alanında Darıca'da potansiyel kesinlikle var. Yeter ki biz nitelikli, kaliteli ortamı sağlayalım. Çocuklara da ayrı imkanlar sunulması gerekiyor. Yoksa aileyi tutamazsınız" ifadelerini kullandı.

İlçenin gelişimi için yol haritası hazırlanacak

Çalıştay kapsamında Darıca'nın güçlü ve zayıf yönleri ile karşı karşıya olduğu fırsat ve tehditlerin belirlenmesi, kısa, orta ve uzun vadeli gelişim önceliklerinin ortaya konulması amaçlanıyor. Katılımcıların görüş ve önerileri doğrultusunda ilçenin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlayacak somut proje fikirlerinin oluşturulması ve sürdürülebilir bir kalkınma modeli geliştirilmesi hedefleniyor.