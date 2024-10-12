Darıca Kısa Film Yarışması 3. kez düzenleniyor, ödül tutarı 200 bin TL

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Darıca Kısa Film Yarışması 3. kez sinemaseverlerle buluşuyor, toplam ödül 200 bin TL

KOCAELİ - Geleneksel Darıca Kısa Film Yarışması 3. Kez sinemaseverlerle buluşuyor. Bu yıl "Şehir Komşuluğu" temasıyla düzenlenen Darıca Birol Güven Kısa Film Yarışmasında birinciye 100 bin TL ödül verilecek.

Darıca Kaymakamlığı koordinesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Darıca Belediyesi işbirliğiyle yürütülen Darıca Birol Güven Kısa Film Yarışmasının bu yıl üçüncüsü düzenleniyor. Büyük ödülün 100 bin TL olduğu yarışma, ikinciye 50 bin, üçüncüye 30 bin, mansiyon ödülü ise 20 bin TL olarak belirlendi. Filmler, senarist Birol Güven başkanlığındaki jüri tarafından değerlendirilecek. Ayrıca bu yıl "Şehir Komşuluğu" temasıyla filmler düzenlendi. 30 Ekim tarihinde biten başvuru tarihi ile yarışmanın lansmanı düzenlendi. Lansman; Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Kocaeli İl Kültür Müdürü Fatih Taşdelen'in de katılımı ile gerçekleşti.

"İlçemizin sanat, kültür ve benzeri etkinliklerle anılmasını arzu ediyoruz"

3. kez yarışmayı düzenlediklerini söyleyen Darıca Kaymakamı Yüksek Kara, "Ülkemizdeki her insanın etkin şekilde yarışmamıza katılmasını arzu ediyoruz. İlçemizin sanat, kültür ve benzeri etkinliklerle anılmasını arzu ediyoruz. Bu kısa film bu düşüncemize hizmet edecek. Uluslararası katılımlar da olmaya başladı. Geçen sene ödülü Kayseri'den bir arkadaşımız aldı. Kısa film üzerinden bakacak olursak hem gençlerimize, vatandaşlarımıza alan açtık, kendilerini ifade edebilecekleri platform oluşturduk hem de ilçemizde sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerin sayısını arttırdık" dedi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ise "Türkiye genelinde bir organizasyona imza atıyoruz. Katılımlar ve ilgi oldukça yoğun. Artık bu film festivalini gelecekte uluslararası film festivaline dönüştürmeye arzu ediyoruz. Hayallerimiz ve hedeflerimiz bu doğrultuda" diye konuştu.