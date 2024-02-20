DASK, depremzedelerin dava açma haklarını ellerinden alıyor

Malatya Barosu üyesi Avukat Çağdaş Karaoğlan, DASK tarafından, arabuluculuk ile yapılan anlaşmalar gereğince gereken ödemelerin yapılmayarak depremzedelerin dava açma hakları ellerinden alındığını söyledi.
Avukat Çağdaş Karaoğlan, "6 Şubat Kahramanmaraş merkezli, 11 ili etkileyen deprem sonucu az ve orta hasarlı konutlar için DASK tarafından daha evvel müjde verilmiş ve depremzedelerin Arabuluculuğa başvurması halinde yapılacak değerlendirme sonucunda ek ödeme yapılabileceği duyurulmuştu. Bunun üzerine Dask'ın yönlendirdiği Arabuluculuk merkezine yapılan pek çok başvuruda anlaşma sağlanarak Arabuluculuk tutanakları imzalandı. Ancak gelinen aşamada Arabuluculuk ile yapılan anlaşmalar gereğince gereken ödemeler yapılmayarak depremzedelerin dava açma hakları ellerinden alınmış oldu" dedi.
Avukat Çağdaş Karaoğlan, Türkiye'de daha evvel hiç karşılaşılmayan uygulamalar sonucu depremzedelerin mağduriyetlerine her geçen gün bir yenisinin daha eklendiğini söyledi.
"Arabuluculuk tutanakları mahkeme kararı hükmündedir"
Türkiye'de ilk defa bir devlet kurumu tarafından mahkeme ilamı niteliğindeki Arabuluculuk anlaşma tutanağının dikkate alınmadığını belirten Karaoğlan, DASK'ın deprem mağduru vatandaşları Arabuluculuğa kendisinin teşvik ettiğini ve uyuşmazlıkların bu şekilde barışçıl yolla çözüleceğinin müjdesinin verilmesine rağmen, bu yola başvurarak karşılıklı mutabakat ile ek tazminat hakkı DASK tarafından kabul edilen vatandaşın, günü gelen ödemelerinin yapılmamasının hukuk devletine yakışmadığını belirtti.
"Depremzedenin dava açma hakkı da elinden alındı"
Avukat Karaoğlan, "Bilindiği üzere hukuk sistemimizde son dönemlerde giderek yaygınlaşan Arabuluculuk usulünde, anlaşma tutanağının düzenlenmesi halinde aynı uyuşmazlığa ilişkin dava açılamamaktadır. Çünkü hem Arabuluculuk tutanağının mahkeme ilamı gibi icra edilebilir nitelikte olması, hem de Arabuluculuk kanununda bu hususta düzenleme bulunması sebebiyle dava yolu kapanmış olmaktadır. Ancak DASK'ın bir devlet kurumu olması sebebiyle ödeme yapmadığı takdirde mallarına, hak ve alacaklarına kanunen haciz konulamaması, bu süreci baltalayan en önemli etkenlerden birisidir. Devlet kurumlarının mallarının haczedilemez olmasının sebebi devletin zaten borcunu ödeyeceğine olan güvendir. Şimdiye kadar hiçbir kurumun böyle bir uygulamaya gitmedi. Deprem sebebiyle mağdur olan vatandaşların birçoğunun en önemli temel hak ve hürriyetlerden olan hak arama özgürlüğünün hiçe sayıldı Zaten manevi olarak büyük kayıplar yaşayan depremzedelerin eski yaşamlarına dönebilmeleri için bir an evvel sorumluların görevlerini yerine getirmeleri gerekiyor. Vatandaşlarımızın bir de maddi zorluklar içerisinde kıvranmasına göz yumulmasının kabul edilemez. Bu keyfi tutumun bir an evvel sona ermesi gerektiğinin elzem" diye konuştu. - GAZİANTEP
Son Dakika › Yerel › DASK, depremzedelerin dava açma haklarını ellerinden alıyor - Son Dakika
Survivor All Star'da Acun Ilıcalı, efsane futbolcu Ronaldinho'nun yarışmaya konuk olacağını duyurdu. Ronaldinho, Sercan Yıldırım ile gösteri maçında yer alacak.
Resmi Gazete'de yer verilen ilana göre Sağlık Bakanlığı 15 bini hemşire, 2 bini ebe olmak üzere 27 bin personel alacak.
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde CHP'li Belediye Başkanı Zeki Bilgin'in, yeniden aday gösterildiği ilçedeki adaylık başvurusu YSK'ya geç teslim edildiği gerekçesiyle kabul edilmedi. Parti yönetimi elektrik kesintisi nedeniyle listenin 17.08'de girildiğini öne sürerek itirazda bulundu.
Ankaragücü-Galatasaray maçında tribünlerden çekilen bir görüntü infial yarattı. Söz konusu videoda Icardi'nin rakip tribünlere skandal bir hareket yaptığı görülürken, Ankaragücü kulübü TFF'ye başvuru yapacaklarını açıkladı. Sarı Kırmızılı bazı taraftarlar ise görüntünün montaj olduğunu ileri sürdü. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Burak Kızılhan ise hareketin seviyesizlik ve tribünleri sahaya indirme çabası olduğunu söyleyerek TFF'ye Icardi'nin PFDK'ya sevk edilmesi çağrısında bulundu.
AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, katıldığı bir televizyon canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, İstanbul için yapılan son anketlerdeki durumu anlatarak, ''Anketlerde 1.5-2 puan öne geçtik.'' ifadelerini kullandı.
İsrail ordusu, yüzlerce Filistinli ailenin yerlerinden edilmesinin ardından Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Zeytun Mahallesi'ne askeri saldırı başlattı. Hamas'ın altyapısına odaklanılacağı belirtilirken, binlerce Filistinli tekrar yollara düştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'ya resmi ziyarette bulunan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile ortak basın toplantısı düzenledi. Arnavutluk'ta 3 ayda hastane inşa ettiklerini söyleyen Erdoğan, ''Bu konuda sayın Rama'yla iddiaya girmiştik. Hamdolsun 3 ay gibi rekor sürede hastanemizi inşa ettik.'' dedi. Rama ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, ''Sizin söylediğiniz söz gerçekleştirilir. Verilen sözler tutulur. Arnavutlarla yaptığınız bu iddiayı kazandınız. Size alenen teşekkür etmek istiyorum.'' yanıtını verdi.
YRP lideri Fatih Erbakan'ın, AK Parti'yle ittifak temaslarının kesilmesiyle ilgili olarak sarf ettiği ''Bize il ve ilçe adaylıkları yerine 2-3 Belediye Meclisi üyeliği teklif ettiler. Anketlerde binde 6-7 civarında oyu görünen BBP'ye teklif ettikleriyle aynı.'' sözlerine BBP'den tepki geldi. BBP Genel Başkan Yardımcısı Fehmi Güney yaptığı açıklamada, ''Kardeşlerimizin partisi olarak gördüğümüz YRP Genel Başkanı Sayın Fatih Erbakan'ı, partimiz ve mensuplarından özür dilemeye davet ediyoruz.'' ifadelerini kullandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?