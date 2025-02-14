Datça Badem Çiçeği Festivali 2. Gününde Coşkuyla Devam Ediyor - Son Dakika
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Datça Badem Çiçeği Festivali 2. Gününde Coşkuyla Devam Ediyor

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Muğla'nın Datça ilçesinde gerçekleştirilen geleneksel Badem Çiçeği Festivali, ikinci gününde kortej yürüyüşü ve çeşitli etkinliklerle sürüyor. Festival, 13-16 Şubat tarihleri arasında yoğun katılımla devam edecek.

14.02.2025 17:39  Güncelleme: 17:47
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Datça Badem Çiçeği Festivali 2. gününde devam ediyor

MUĞLA - Muğla'nın Datça ilçesinde gerçekleştirilen Geleneksel Datça Badem Çiçeği Festivali ikinci gününde devam ediyor.

Datça'da geleneksel hale gelen ve 13-16 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Badem Çiçeği Festivali yoğun katılımla sürüyor. Festival kapsamında ilçe genelinde birbirinden farklı etkinliklerin düzenlenmesi beklenirken, 4 gün sürecek festivalin ikinci günü Şenkaya Kavşağı'ndan başlayan kortej yürüyüşü ile devam etti. Protokolün yanı sıra çok sayıda vatandaşın da katılımıyla düzenlenen festivalin kortej yürüyüşü Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu.

Muğla'nın her köşesi ile adeta bir cenneti andırdığını belirten Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Muğlamız her köşesi ile bir cennet. Tarihi ile, doğal güzellikleri ile, kültürü ile her şeyi ile bir cennet coğrafya. Bugün burada Badem Festivalimizi yapıyoruz, Bodrum'da Mandalina Festivalimizi, Yatağan'da ve Milas'ta Zeytin ve Hasat Festivallerimizi gerçekleştiriyoruz, Seydikemerimizde yine Domates Festivalimizi yapıyoruz. Tüm ilçeleri ile bir başka güzel bir kentte yaşıyoruz. Bunun kıymetini bilelim. Bu güzel coğrafyayı koruyup kollamak hepimizin görevi" dedi.

Datça Badem Çiçeği Festivali'nin her geçen yıl daha yoğun bir katılımla sürdüğünü belirten Datça Kaymakamı Murat Atıcı ise, "Her geçen sene daha fazla katılımla bu festivalimizi gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Datçamızın 52 koyu, 226 kilometre sahil şeridi ile tüm vatandaşlarımıza hizmet etmekte ve turistlerimizi ağırlamaktadır. Her geçen gün vatandaşlarımızın ilgisi ilçemize daha fazla artıyor. Datça'nın resimlerine dahi bakarken mutlu olan vatandaşlarımız Datça'yı görünce mutluluklarına mutluluk katıyorlar. İnşallah buradaki badem çiçeklerinin oluşturduğu enerji Anadolumuza, gönül coğrafyamıza da mutluluk getirir" ifadelerini kullandı.

Muğla Valisi İdris Akbıyık ise "Muğlamız yeryüzü cenneti. Bu cennetin en nadide köşelerinden biri de Datça. Bugün insanlar Anadolu'da kar ile mücadele ederken, biz burada baharı karşılıyoruz" diye konuşarak festivalin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından festival folklor gösterisi ve yerel sanatçıların konserleri ile devam etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Datça Badem Çiçeği Festivali 2. Gününde Coşkuyla Devam Ediyor - Son Dakika

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