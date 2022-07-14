Datça'da askerler, yangın nedeniyle boşaltılan evlerin önünde ve sokaklarda nöbet tutuyor - Son Dakika
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Datça'da askerler, yangın nedeniyle boşaltılan evlerin önünde ve sokaklarda nöbet tutuyor

14.07.2022 09:31

Muğla'nın Datça ilçesindeki orman yangını vatandaşların yaşam alanına sıçradı. Bölgede tahliye çalışmaları devam ederken, askerler tahliye edilen evlerin önünde tedbir amaçlı nöbet tutuyor.

Dumanların yükselmesiyle beraber çıkan yangın Mesudiye Mahallesi radar mevkiinde dün saat 12:30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekipler yönlendirilerek harekete geçildi.

Askerler, yangın nedeniyle tahliye edilen evlerin önünde tedbir amaçlı nöbet tutuyor

HEM HAVADAN HEM KARADAN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Rüzgarın da giderek şiddetini arttırmasıyla yangın büyüdü. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri karadan, yangın söndürme helikopterleri ve uçaklar ile de havadan yangını söndürme çalışmaları başlatıldı.

Askerler, yangın nedeniyle tahliye edilen evlerin önünde tedbir amaçlı nöbet tutuyor

Havanın kararması ile birlikte karadan yürütülen çalışmalara, gece yangın söndürme kabiliyetine sahip helikopter de dahil olurken müdahale sabaha kadar sürdü. Yangının etkilediği yerleşim yerlerindeki evler dün akşam saatleri ile tahliye edildi. Vatandaşlar güvenli bölgelere sevk edildi. Çevre il ve ilçelerden gelen takviye araç ve ekipler de çalışmalara katıldı.

Askerler, yangın nedeniyle tahliye edilen evlerin önünde tedbir amaçlı nöbet tutuyor

ASKERLER SOKAKLARDA SEFERBER OLDU

Havanın aydınlanması ile birlikte çalışmalar havadan yoğun bir şekilde yeniden başlatıldı. Hem karadan hem de havadan alevlerle mücadelenin sürdüğü orman yangınında askerlerin de boşaltılan evlerin önünde ve sokaklarda nöbet tuttuğu görüldü.

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Kaynak: İHA

Muğla, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Datça'da askerler, yangın nedeniyle boşaltılan evlerin önünde ve sokaklarda nöbet tutuyor - Son Dakika

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