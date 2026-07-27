Datça\'da Katılımcı Bütçe Toplantısı: Altyapı ve Denizden Su Arıtma Projeleri Masada

MUSKİ Genel Müdürlüğü, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın katılımıyla Datça'da 'Katılımcı Bütçe Toplantısı' düzenledi. İlçenin altyapı ihtiyaçları ile denizden su arıtma ve kanalizasyon projelerinin masaya yatırıldığı toplantıda, vatandaşlar ve muhtarlar 2027 yılı yatırım programının şekillenmesine doğrudan katkı sağladı.

MUSKİ Genel Müdürlüğünün ortak akıl ve katılımcılığı esas alan yönetim anlayışıyla il genelinde gerçekleştirdiği Katılımcı Bütçe Toplantılarının yenisi Datça'da düzenlendi. Toplantıya Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengül, MUSKİ Genel Müdür Yardımcıları, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Datça'nın öncelikli altyapı ihtiyaçlarının ele alındığı toplantıda devam eden çalışmalar değerlendirilirken, 2027 yılı yatırım programına yön verecek görüş, öneri ve talepler de kayıt altına alındı.

Katılımcı Bütçe Toplantıları sayesinde ilçelerin altyapı ihtiyaçları yerinde değerlendirilirken, muhtarların, sivil toplum kuruluşlarının ve vatandaşların görüşleri yatırım planlamasına doğrudan katkı sunuyor. Toplantılarda iletilen talepler, mevcut çalışmalarla birlikte değerlendirilerek öncelik sırasına alınıyor ve gelecek dönemin yatırım programına yön veriyor. Bu süreçte ortaya çıkan görüş ve öneriler doğrultusunda hazırlanan bütçe planlamasıyla, kaynakların ihtiyaç duyulan alanlarda en verimli şekilde kullanılması ve yatırımların önceliklere göre hayata geçirilmesi amaçlanıyor.

Datça'yı çok sevdiğini ve Datça'ya ayrı bir sevgisi ve saygısı olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Göreve geldikten sonra da Aytaç Başkan'ımıza da Datça'nın sorunlarını konuşurken sanki kendi köyümüzün sorunlarını çözermiş gibi hissetiğimi kendisine ifade ettim. Datça sadece Muğla için değil dünyanın en güzel coğrafyalarından bir tanesi. Bu güzide yarımada hepimiz için çok önemli ve korunması, eksiklerinin tamamlanması gereken bir yarımada. Bu bölgenin eksiklerini gidermek için şahsen ciddi bir ilgi, alaka içindeyim. Katılımcı toplantılar çok önemli. MUSKİ'yi bu konuda kutluyorum katılımcılık konusunda insanların fikirlerini alıp, değerlendirme konusunda öncü durumda. Hem belediyelerimiz hem muhtarlarımız hem sivil toplum kuruluşlarımız hem kent konseyimiz hem de vatandaşlarımız burada kendilerini özgürce ifade ediyor. Karşılarında görevli arkadaşlarımızı ve bizleri görüyorlar. Birebir fikirlerini ve sorunlarını iletiyorlar. Bu çok önemli bir şey" dedi.

Her ilçede tespitler yaptıklarını belirten Aras, "Önceki eksikler neydi ve şu anda ne yapmamız gerekiyor bunun peşindeyiz. Ben hiçbir şekilde mazeret ortaya koyup o mazeretin arkasına saklanan bir yönetici değilim. Risk almayı seven ve gerçekten yatırıma dönük yüzümüzle icraat yapmak isteyen bir yönetimiz. Benim gerçekten fayda oluşturmak gibi bir anlayışım var. Gerçekten bir yerin sorununu çözebilmemiz önemli. Bütün işlere böyle bakıyoruz ve çöze çöze ilerliyoruz. Bizim yönetim anlayışımızla MUSKİ gerçekten icraatçı bir konuma geldi. Şu anda Muğla'da 35'in üzerinde şantiyemiz var. Ben göreve geldiğimde yaklaşık 4 milyar TL bütçe vardı ve bunun 1,2 milyar TL'si yatırım içindi. Bugün bir arıtma tesisin bütçesi bundan daha yüksek. O yüzden doğru düzgün iş çıkmıyordu. Biz gelir kaynaklarımızı artırdık ve bütçemizi 16 milyar TL'ye çıkardık. Şu anda altyapı yatırımlarına ağırlık veren bir kurum olduk" diye konuştu.

Başkan Aras, "Yatırımların belli bir süreci oluyor ve süreçler uzayabiliyor. Bodrum'un su problemi vardı ve orada sürekli borular patlıyordu. Biz projeyi hazırladık, imalatını yaptık ve şu anda Bodrum'da bir tane patlak haberi gelmiyor. Şimdi deniz arıtmanın projesini yaptık ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı'na koydurduk. Gittik bu konuyu herkesle görüştüm ve yatırım yapmamıza izin verdiler. Her konuda mücadelemizi sürdürüyoruz. Mesela Datça'da Çomarlık bölgesinde kanalizasyon yoktu ve hemen kanalizasyon için talimat verdik. Çomarlık bölgesinin kanalizasyonunu çözelim ve Datça'ya bir imza atalım istedim. Ben her daire başkanının ihalesini kendisinin yapmasını ve işi bitirdiğinde o tatmin duygusunu yaşamasını istedim. Arkadaşlarımın yaptığı işten gurur duymasını istiyorum ve onlar da büyük bir özgüvenle çalışıyorlar. Datça'nın sorunları çözülmeyecek sorunlar değil. İlçe belediyeleriyle olan protokolleri ortadan kaldırdık. Kim kazıyorsa bütün çalışmaları o yapıyor. MUSKİ yaptığı imalatların üstyapı çalışmalarını da yapıyor" dedi.

Bodrum'da olduğu gibi Datça'nın da en büyük probleminin su olduğuna vurgu yapan Aras, şunları dile getirdi: "Özellikle denizden arıtma konusu artık günümüzde şart. Çünkü yeraltı suları sorunsuz değil. Yeraltı suları kuraklıktan çok çabuk etkilenecek. O yüzden denizden arıtmaktan başka bir çare görünmüyor. Biz bu suları paçallayarak kullanacağız. Bu sistemler çok hassas sistemler. Denizden aldığımız suyu geri bırakıyoruz ve o yüzden her yere izin alamayız. Bodrum'da da tuzlu suyu kanalizasyon suyuyla birleştiriyoruz ve öyle deşarj ediyoruz. Bu sistem doğaya en saygılı sistem. Arıtma tesislerimizin olduğu yerlerde gri su şebekesi projeleri hazırlatıyorum. Biz bu gri suları da bedava vermeyeceğiz. Sitelere ve otellere bahçelerini ve yeşil alanlarını sulamaları için verebiliriz. Biz, sizlerle aynı fikirleri benimsiyoruz."

Datça Belediyesi ile ortak çalıştıklarını ifade eden Aras, "İmar planı en büyük engel. İmar planı yapılınca insanlar yapılaşmaya açıldığını sanıyor ama durum öyle değil. Yapılaşma için açılmayı düşünen imar planları var tabi mesela Emecik bölgesindeki alan. Vatandaşın ihtiyacı karşılanmıyor ama işin ucunda para varsa hemen imar planı yapılıyor ve satışa çıkarılıyor. Bugün Muğla'mızın her yerine maden ruhsatları veriyorlar. Bize hiç soran bile olmuyor. Biz bundan sonra üstyapı için çalışıyoruz. Özellikle Datça Belediyemizle ortak olarak çalışıyoruz. Bu işler yapılırken doğal olarak toz, toprak oluyor. Bunun olmaması imkansız. Çünkü bizim kentimiz hem kırsal hem kent. Bizim mazeret uydurduğumuz yok. Şimdi kepçe kazarken ister istemez ya kanalizasyon patlatıyor. ya elektrik hatlarını koparıyor. Onların hepsi tabii ki hani öyle yerin altındaki her şey metre metre bilinmiyor şu anda. Ama biz yeni yaptığımız hatların hepsini artık işliyoruz sistemlere. Yani koordinatlarıyla nerede, kaç metre derinlikte nereden geçiyor. Bunların hepsi artık şu anda sisteme işlenmeye başladı. Bu ağır işler bittikten sonra artık daha kolay olacak" diye konuştu.

Aras konuşmasının sonunda, "Burada olmamızın sebebi gelecek iki yılı planlamak. Sizlerden aldığımız şikayetler ve eksiklere göre yatırım programımızı yapacağız. Gelecek iki yılı planlayacağız. Bütçemizi oluşturduktan sonra gelip tekrar Datça'yı konuşacağız. Sizden aldığımız geri bildirimlerle bir sıralama yapmak zorundayız. Her ilçeye ihtiyaçlarına dönük yatırım yapmak zorundayız. Her yatırımı belli bir plan, program dahilinde yapacağız" ifadelerini kullandı.