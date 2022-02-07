DATÜB Donbas Temsilcisi Ahmet, "Türkiye'ye güvenimiz her zaman tamdır" - Son Dakika

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Donbas Temsilcisi Sadri Ahmet, Ukrayna'da 2014 yılında yaşanan çatışmalarda zor günler yaşadıklarını ve Türkiye'nin kendilerine kapılarını açtıklarını belirtti.

1989 yılında Özbekistan'dan Ukrayna'nın Donbas bölgesine geldiklerini belirten Ahmet, "2014 yılında yaşanan çatışmalarda zor günler yaşadık. DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov'un çalışmaları ile 677 aile 3 bin hemşehrimiz Türkiye'ye gitti. O günlerde DATÜB olarak yaptığımız çalışma ile Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a durumumuzu ilettik. Kendilerini verdiği talimatla hemşehrilerimiz Türkiye'ye gitti" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın Donbas bölgesinde yaşayan Ahıska Türklerinin milli kimliklerini ve inançlarını koruduğunu aktaran Ahmet, DATÜB olarak vatana dönüş için o dönem çalıştıklarını Türkiye'nin büyük desteği ile ailelerin çatışma ortamından uzaklaştığını ve güvenli evlerde yaşadıklarını kaydederek "Sonrasında da Türkiye'ye güven kapımıza yolculuk başladı. Hiçbirimiz o günlerde yaşananları unutmuyoruz. Türkiye'ye güvenimiz her zaman tamdır" dedi. - KARABÜK