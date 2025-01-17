DEM Parti'den Kayyum Atamalarına Sert Tepki - Son Dakika
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DEM Parti'den Kayyum Atamalarına Sert Tepki

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DEM Parti Malatya İl Eş Başkanı Ahmet Ercan, deprem sonrası konteynerde yaptığı açıklamada kayyum atamalarını eleştirerek, halkın iradesinin hiçe sayıldığını belirtti. Ercan, iktidarın yönetemediği ölçüde halkın iradesine el koyduğunu savundu.

17.01.2025 19:04  Güncelleme: 19:09
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(MALATYA) - DEM Parti Malatya İl Eş Başkanı Ahmet Ercan, deprem sonrası il binası olarak kullandıkları konteynerde partililerle yaptığı açıklamada, kayyum atamalarına tepki gösterdi. Ercan, "Halkların iradesi ile seçilmiş belediye eş başkanlarını ve belediye meclis üyelerinin siyasi talimat doğrultusunda tutuklatan, görevlerinden alıkoyan bu iktidar, yönetemediği ölçüde halkın iradesine el koymaktadır" dedi.

DEM Parti Malatya İl Eş Başkanı Ahmet Ercan, partililerle birlikte kayyum atamalarına tepki gösterdi. Açıklamaya, sendika ve siyasi parti temsilcileri de katıldı. Ercan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"En son Akdeniz Belediyesi Eş Başkanları Hoşyar Sarıyıldız ve Nuriye Arslan ile birlikte 4 belediye meclis üyesi tutuklanmış olup seçilmiş belediyeye kayyım atanmıştır. 2016 yılından bu yana 100'ün üzerinde belediyeye, son seçimlerden bu yana ise 9 belediyeye kayyım atayıp milyonlarca yurttaşın iradesini hiçe sayan, halkların iradesi ile seçilmiş belediye eş başkanları ve belediye meclis üyelerinin siyasi talimat doğrultusunda tutuklatan, görevlerinden alıkoyan bu iktidar, yönetemediği ölçüde halkın iradesine el koymaktadır.

Açıkladığı komik zam ücretleri ile işçiyi, emekçiyi, memur ve emeklileri açıklığa ve sefalete mahkum bırakırken, her gün kadınları hedef alan açıklamalar yaparken, hayvanları ve doğayı katlederek nefes alamadığımız bir yaşam dayatan iktidarı lanetliyoruz. Ülkeyi günden güne umutsuzluğa iterken, ülkeyi çetelerin ve mafya bozuntuların hüküm sürdüğü bir yangın yerine çevirirken bir taraftan da en temel seçmen iradesini dahi gasbederek bütün halklara karşı düşmanca tavrını bir kez daha yinelemektedir. Ancak yarattıkları korku ve sefalet düzeni ile yönetebileceklerini sananlar, büyük bir yanılgı içindedir. Tarihte hiçbir iktidar halkları karşısına alarak ayakta kalamamıştır."

DEM Parti\'den Kayyum Atamalarına Sert Tepki
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel DEM Parti'den Kayyum Atamalarına Sert Tepki - Son Dakika

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