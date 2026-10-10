Demircili gaziler 52 yıl sonra yeniden Kıbrıs yolundalar - Son Dakika
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Demircili gaziler 52 yıl sonra yeniden Kıbrıs yolundalar

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Demircili gaziler 52 yıl sonra yeniden Kıbrıs yolundalar
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Manisa’nın Demirci ilçesinde yaşayan 9 Kıbrıs gazisi, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’nda görev yaptıkları toprakları 52 yıl sonra yeniden ziyaret etmek üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne uğurlandı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde yaşayan 9 Kıbrıs gazisi, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda görev yaptıkları toprakları 52 yıl sonra yeniden ziyaret etmek üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne uğurlandı. Gaziler, yarım asrı aşan bir aranın ardından hatıralarını tazeleyecekleri yolculuğa dualarla çıktı.

1974 yılında gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan Demircili 9 gazi için anlamlı bir ziyaret programı düzenlendi. Yıllar önce vatan savunmasında görev aldıkları topraklara yeniden ayak basacak olmanın heyecanını yaşayan gaziler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne uğurlandı.

Gaziler için düzenlenen uğurlama törenine Demirci Kaymakamı Fatih Bayram ve Demirci Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Gül katıldı. Gazileri dualarla uğurlayan protokol üyeleri, kendilerine hayırlı yolculuklar diledi. Duygu dolu anların yaşandığı törende gaziler, protokol üyelerine ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Şehitlikleri ve tarihi alanları ziyaret edecekler

Demirci'den yola çıkan 9 gazi, ilk olarak karayoluyla İzmir'e gidecek, ardından hava yoluyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ulaşacak. İki gün sürecek ziyaret programında gaziler, Kıbrıs Barış Harekatı'nın önemli noktalarını, şehitlikleri ve adanın tarihi mekanlarını ziyaret edecek.

Yarım asrı aşkın süre sonra harekata katıldıkları topraklara yeniden gidecek olan gaziler, ziyaretleri sırasında 52 yıl öncesine ait hatıralarını tazeleme fırsatı bulacak.

Kaynak: İHA
Kuzey Kıbrıs Türk CumhuriyetiDemirciKıbrısManisaYerelSon Dakika

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