Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal: Muğla\'ya müdahaleler görüyoruz

Yerel

ESMA TURAN

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Muğla ziyaretinde, "Muğla bizim için önemli, Türkiye için de önemli. Muğla'ya, yerleşik vatandaşların iradesini zedeleyecek müdahaleler görüyoruz" dedi.

31 Mart yerel seçimleri öncesinde partilerin aday belirleme süreçleri devam ediyor. Bu kapsamda 81 ilde kendi logosu ve adayları ile seçime girecek olan Demokrat Parti'nin Genel Başkanı Gültekin Uysal da bir dizi ziyaret için Muğla'ya geldi. Uysal, Muğla ziyaretinde, ilçe başkanları ve yönetim kurulu üyeleri ile toplantı yaptı. Daha sonra Türk Demokrasi Vakfı Muğla Şubesi'ni ziyaret eden Genel Başkan Uysal, burada yerel seçimlere ilişkin partisinin çalışmalarından bahsetti. Uysal, şunları söyledi:

"Siyasi partiler 20'si itibariyle adaylarını seçim kurullarına teslim edecekler. Muğla bizim için önemli, Türkiye için de önemli. Muğla'ya, yerleşik vatandaşların iradesini zedeleyecek müdahaleler görüyoruz, iktidar başta olmak üzere. Demokrat Parti olarak biz milletin her zaman önünde, sağduyulu sesi olarak kendisi görebileceği, yönetme maliyeti itibariyle de hem mahallin hem genelin, en az yan maliyetle yönetileceği bir siyasetin alternatifi olarak koyacağız. Arkadaşlarımızla bugün, ilçe başkanlarımız, yönetim kurulu üyelerimizle değerlendirmeler yaptık. Onlarla da kısa zamanda nasıl etkin, azami neticeyi alırız bütün bunları planlıyoruz. Adaylıklar hususunda da çalışmalarımız var en kısa sürede kamuoyu ile paylaşacağız."