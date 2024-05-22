Deniz Aslanı-2024 Arama Kurtarma Tatbikatı Ege Denizi'nde başladı - Son Dakika
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Deniz Aslanı-2024 Arama Kurtarma Tatbikatı Ege Denizi'nde başladı

Deniz Aslanı-2024 Arama Kurtarma Tatbikatı Ege Denizi\'nde başladı

Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinasyonunda düzenlenen Deniz Aslanı-2024 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın fiili atış bölümü, Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde Ege Denizi'nin uluslararası sularında ve hava sahasında başladı. Tatbikatta, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 1 arama kurtarma helikopteri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 1 fırkateyn, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 1 arama kurtarma uçağı, 1 arama kurtarma helikopteri, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 1 arama kurtarma helikopteri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 2 korvet, 3 bot, 2 uçak, 2 helikopter ile arama kurtarma personeli görev alacak. Tatbikatı 15 ülkeden 28'i yabancı toplam 39 gözlemci takip edecek.

22.05.2024 14:08
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Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinasyonunda düzenlenen Deniz Aslanı-2024 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın fiili atış bölümü, Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde Ege Denizi'nin uluslararası sularında ve hava sahasında başladı.

Türk arama kurtarma teşkilatı unsurlarının, müşterek arama kurtarma harekatı icra edebilme yeteneklerini artırarak eğitimlerini geliştirmeyi, ortaya çıkabilecek aksaklıkları tespit etme ve çözme amacıyla düzenlenen tatbikat, Ege Denizi'nin uluslararası sularında iki farklı noktada gerçekleştirilecek.

Tatbikatta, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 1 arama kurtarma helikopteri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 1 fırkateyn, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 1 arama kurtarma uçağı, 1 arama kurtarma helikopteri, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 1 arama kurtarma helikopteri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 2 korvet, 3 bot, 2 uçak, 2 helikopter ile arama kurtarma personeli görev alacak.

Tatbikatın ilk senaryosunda su alarak batmakta olan bir ticari gemiden tehlike sinyali alınmasıyla birlikte gemi mürettebatına yönelik arama ve kurtarma faaliyeti gerçekleştirilecek. İkinci senaryoda ise yolcu motorundan tehlike sinyali alınması ve ardından yolcu motorunda yangın çıktığı bilgisinin edinilmesi üzerine kazazedelere yönelik arama ve kurtarma faaliyetleri icra edilecek ve yangın söndürülecek.

Tatbikatı 15 ülkeden 28'i yabancı toplam 39 gözlemci takip edecek. - İZMİR

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Deniz Aslanı-2024 Arama Kurtarma Tatbikatı Ege Denizi'nde başladı - Son Dakika
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