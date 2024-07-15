Deniz Çağan: 15 Temmuz'u unutmadık, unutturmayacağız - Son Dakika
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Deniz Çağan: 15 Temmuz'u unutmadık, unutturmayacağız

Deniz Çağan: 15 Temmuz\'u unutmadık, unutturmayacağız

Kayseri 28. Dönem AK Parti Milletvekili Adayı, Kayseri Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı ve Çağan Medya Genel Müdürü Deniz Çağan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

15.07.2024 09:46
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Kayseri 28. Dönem AK Parti Milletvekili Adayı, Kayseri Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı ve Çağan Medya Genel Müdürü Deniz Çağan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Çağan, mesajında milletin birlik ve beraberliğine vurgu yaparak, demokrasiye olan inançlarını bir kez daha teyit ettiklerini belirtti.

Deniz Çağan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"15 Temmuz 2016 tarihinde milletimizin iradesine, demokrasimize ve devletimize karşı gerçekleştirilen hain darbe girişiminin 8. yıl dönümünde, o karanlık geceyi aydınlatan tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Şehitlerimizin aziz hatırası önünde saygıyla eğilirken, gazilerimize de şükranlarımızı sunuyorum. Türk milleti, 15 Temmuz gecesi tarih boyunca unutulmayacak bir destan yazmış ve demokrasisine sahip çıkmıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde meydanlara inen milletimiz, hainlere geçit vermemiş ve ülkemizin geleceğine sahip çıkmıştır. Bu birlik ve beraberlik ruhu, Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünün en büyük teminatıdır. Bizler, 15 Temmuz'un yıl dönümünde bir kez daha demokrasimize ve milli iradeye olan bağlılığımızı vurguluyoruz. Millet olarak, geçmişten aldığımız güç ve inançla geleceğe emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz. 15 Temmuz'u unutmadık, unutturmayacağız. Bu vesileyle, tüm hemşerilerimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutluyor, ülkemizin bağımsızlığı ve demokrasi için canını ortaya koyan tüm kahramanlarımızı bir kez daha rahmetle anıyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Deniz Çağan: 15 Temmuz'u unutmadık, unutturmayacağız - Son Dakika

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