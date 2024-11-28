Deniz Şehitleri Çeşmesini Restore Eden Belediye Başkanı Gürbüz: "Eski Türkçe Osmanlıca Yazıları Yeniden Gün Işığına Çıkartıyoruz" - Son Dakika
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Deniz Şehitleri Çeşmesini Restore Eden Belediye Başkanı Gürbüz: "Eski Türkçe Osmanlıca Yazıları Yeniden Gün Işığına Çıkartıyoruz"

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Sinop’ta 30 Kasım Deniz Şehitleri Anma Programı öncesi tarihi Şehitler Çeşmesi7ni restore eden Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, “Bu çeşme şehitlerimizin anısına yaptırılmış bir çeşme. Bizim de tarihsel bir sorumluluğumuzda elimizden geldiğince bu çeşmeyi ve diğer anıları yaşatmak için her yıl 30 Kasım’da Deniz Şehitleri Anma Günü etkinliği düzenliyoruz” dedi.

28.11.2024 20:24  Güncelleme: 21:04
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Haber: Mustafa Usta

(SİNOP) - Sinop'ta 30 Kasım Deniz Şehitleri Anma Programı öncesi tarihi Şehitler Çeşmesi'ni restore eden Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, "Bu çeşme şehitlerimizin anısına yaptırılmış bir çeşme. Bizim de tarihsel bir sorumluluğumuzda elimizden geldiğince bu çeşmeyi ve diğer anıları yaşatmak için her yıl 30 Kasım'da Deniz Şehitleri Anma Günü etkinliği düzenliyoruz" dedi.

Sinop'ta 30 Kasım Deniz Şehitleri Anma Programı öncesi tarihi Şehitler Çeşmesi, Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz tarafından boyanarak restore ediliyor. Çalışmalara devam eden Gürbüz, şöyle konuştu:

"30 Kasım 1853 tarihinde Osmanlı donanması burada bir baskına uğruyor. Bu baskında 2 bin 800 tane maalesef şehit veriyoruz. Aynı zamanda Sinop'ta, bir bombardımana uğruyor. Bu aslında Osmanlı donanması açısından tarihi bir yenilgi. Bir ani baskınla onlarca gemisini kaybediyor. 2 bin 800 tane şehidimiz var. Bu çeşme Deniz Şehitleri Çeşmesi. Mülkiyeti bize ait. Bizim de elimizden geliyordu. Eski Türkçe Osmanlı yazıları tekrar altın yaldızlı boya ile boyayarak üzerine vernikle matlaşmasını engelleyeceğiz. 1853 tarihinde Osmanlı Donanmasının burada baskına uğraması aslında Karadeniz'de ve Ege ve Akdeniz'de daha önceki yaşanan baskınların benzeri yaşanmış oluyor. Navarin baskını yine Çeşme baskını ve Sinop baskınıyla da Osmanlı denizlerdeki iddiasından maalesef bu baskınlarla bir çok filosunu kaybettiği nedeniyle de denizlerdeki hakimiyetini nihayete erdirmiş oluyor.

"Eski Türkçe Osmanlıca yazıların yeniden gün ışığına çıkartıyoruz"

Bu çeşme şehitlerimizin anısına yaptırılmış bir çeşme. Bizim de tarihsel bir sorumluluğumuzda elimizden geldiğince bu çeşmeyi ve diğer anıları yaşatmak için her yıl 30 Kasım'da Deniz Şehitleri Anma Günü etkinliği düzenliyoruz. Bu yüzden burada Deniz Şehitleri Çeşmesi'nin hem restorasyonunu yapıyoruz hem de eski Türkçe Osmanlıca yazıları yeniden gün ışığına çıkartıyoruz. Yaklaşık 3 saattir buradayım. Birkaç gün daha burada çalışacağız. Aslında daha önce başlayacaktık fakat hava yağışlı olduğu için başlayamadık. Geç saatlere kadar çalışıp bir an önce 30 Kasım öncesi çeşmemizi hazır hale getirmek istiyoruz."

Deniz Şehitleri Çeşmesini Restore Eden Belediye Başkanı Gürbüz: "Eski Türkçe Osmanlıca Yazıları Yeniden Gün Işığına Çıkartıyoruz"
Kaynak: ANKA

Metin Gürbüz, Osmanlı, Kültür, Yerel, Çeşme, Sinop, Son Dakika

Son Dakika Yerel Deniz Şehitleri Çeşmesini Restore Eden Belediye Başkanı Gürbüz: 'Eski Türkçe Osmanlıca Yazıları Yeniden Gün Işığına Çıkartıyoruz' - Son Dakika


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