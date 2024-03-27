Deniz Suyu Sıcaklığının Artması Hortumları ve Meteorolojik Olayları Artırıyor - Son Dakika
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Deniz Suyu Sıcaklığının Artması Hortumları ve Meteorolojik Olayları Artırıyor

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Çukurova Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Başıbüyük, deniz suyu sıcaklıklarının artmasının hortumları ve meteorolojik olayları daha da artırdığını belirtti. Deniz suyu sıcaklıklarının dünya genelinde bir sorun olduğunu ifade eden Başıbüyük, bu artışın denizde tahribata, türlerde değişikliklere ve yağış rejimlerine neden olduğunu söyledi. Ayrıca deniz suyu sıcaklığının artması aşırı hava olaylarını tetiklediğini ve deniz ekosistemlerinde ciddi problemlere yol açtığını vurguladı. Başıbüyük, deniz suyu sıcaklığının her yıl arttığını ve bu trendin küresel ısınma devam ettiği sürece devam edeceğini belirtti.

27.03.2024 10:38  Güncelleme: 10:50
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Çevre Mühendisi Prof. Dr. Başıbüyük: "Deniz suyunun her geçen gün ısınması hortumları ve meteorolojik olayları daha da artırıyor"

ADANA - Çukurova Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Başıbüyük, deniz suyu sıcaklıklarının artmasının hortumları ve meteorolojik olayları daha da artırdığını ifade etti.

Deniz suyu sıcaklıklarının dünyanın her tarafında yaşanan bir problem olduğunu belirten Çevre Mühendisi Prof. Dr. Mesut Başıbüyük, "Tamamen küresel ısınmaya bağlı olarak yaşanan problem, deniz suyu sıcaklıklarının bilhassa okyanuslarda ciddi manada artmasına neden oluyor. Deniz suyu sıcaklıklarının artışı denizde çok ciddi manada tahribata neden oluyor. Türlerde değişikliklere, davranışlarına, göç yolları vesaire gibi pek çok olumsuz değişikliğe neden olurken, aynı zamanda yağış rejimlerini de etkiliyor. Ülkemizde mesela denizler hemen hemen hiç soğumuyor. Yani baktığınız zaman neredeyse aralık ayına kadar bile insanlar denize girebiliyor. Erdemli, Silifke sahillerinde aralık ayında bile insanların denize girebildiğini görüyoruz. Bu çok anormal bir durum aslında" diye konuştu.

"Deniz suyu sıcaklıklarının artması aşırı hava olaylarının da artmasını tetikliyor"

Deniz suyu sıcaklıklarının artmasının şiddetli yaşanan hava olaylarını tetiklediğini ifade eden Başıbüyük, "Biz bunu uzun zamandan beri biliyoruz. Akdeniz örneğin bizim de içinde olduğumuz bu bölgede çok fazla hava olayları yaşanmaya başladı. Antalya'da dün akşam yaşanan hortum felaketi. Bu çok tipik deniz suyu sıcaklıklarının ve havanın sıcak olmasının doğal bir sonucu olarak gerçekleşti. Yani bu hortum gibi, kasırga gibi, çok şiddetli yağışlar gibi olayların büyük bir sonucunu neredeyse tamamının doğrudan deniz suyu sıcaklığıyla alakalı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Biz bu yaşanan hava olaylarının ve denizdeki ekosistemin değişmesini bundan sonra da rahatlıkla söyleyebiliriz" ifadesini kullandı.

"Deniz suyu sıcaklığında yaklaşık 2-3 derecelik bir artış var"

Deniz suyu sıcaklığının her yıl gittikçe arttığını ve bu artış sonucunda bu yıl yaklaşık 2-3 derecelik bir artış olduğunu söyleyen Başıbüyük, bu artışın denizdeki biyolojik ekosistemi etkilediğinin altını çizerek şöyle devam etti:

"Öte yandan tabii ki deniz ekosistemlerinde de çok ciddi manada problemler var. Bunların da farkına varmamız lazım. Zaman zaman haberlerde gördüğümüz olaylarda örneğin denizanası vesaire gibi veya denizlerdeki birtakım türlerin sayısının arttığı veya azaldığı veya kaybolduğu gibi haberlerin hepsi bunların deniz suyu sıcaklıklarıyla doğrudan alakalı. Yaklaşık iki üç derecelik bir artışın olduğunu görüyoruz. Son 20 - 30 senede düzenli bir şekilde az da olsa deniz suyu sıcaklığının ortalamanın üzerinde seyrettiğini gözlemleyebiliriz. Bu sorun aynı şekilde önümüzdeki zamanlarda da artmaya devam edecek. Çünkü küresel ısınma devam ediyor. Yani bu küresel ısınma etkileri ortadan kalkmadıktan sonra hiçbir zaman buradaki deniz suyu sıcaklıklarında da azalmanın beklenmesi mümkün değil. Bu trend devam edecek."

Deniz Suyu Sıcaklığının Artması Hortumları ve Meteorolojik Olayları Artırıyor
Kaynak: İHA

Çukurova Üniversitesi, Çevre, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Deniz Suyu Sıcaklığının Artması Hortumları ve Meteorolojik Olayları Artırıyor - Son Dakika

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