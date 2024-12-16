Denizli'de 40 Bin Ceviz Fidanı Dağıtımı Başlıyor - Son Dakika
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Yerel

Denizli'de 40 Bin Ceviz Fidanı Dağıtımı Başlıyor

Denizli'de 2017'de başlayan projeyle bu yıl 40 bin ceviz fidanı üreticilere ulaştırılacak.

16.12.2024 17:59
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Denizli'de 40 bin ceviz fidanı üreticiyle buluşturulacak

DENİZLİ - Denizli'de 2017 yılında başlatılan ve geçen yıl 536 bin adetle rekor bir sayıya ulaşan "Ceviz Üretim Alanlarını Geliştirme" projesi kapsamında bu yıl 40 bin ceviz fidanının üreticiyle buluşturulacağı belirtildi.

Denizli'de 2017 yılında başlatılan "Ceviz Üretim Alanlarını Geliştirme" projesi kapsamında üreticiye ceviz fidanı dağıtımı sürüyor. Geçtiğimiz yıl 536 bin ile rekor bir sayıya ulaşan projede bu yıl 40 bin ceviz fidanı üreticiyle buluşturulacak. Proje kapsamında Denizli Hayvan Pazarında ceviz fidanı dağıtım töreni gerçekleştirildi.

Denizli'nin Türkiye'de ceviz üretiminde ilk sırayı alması, cevizde dışa bağımlılığın azaltılması ve Denizlili üreticilerin gelirinin artırılması amacıyla başlatılan projeyle ilgili yapılan açıklamada; "Türkiye'de 2023 üretim döneminde, 174 bin 80 hektar alanda 360 bin ton ceviz üretilmiştir. Hektara düşen ortalama ceviz verimi 2 bin 70 kg'dır. Meyve veren yaştaki ağaç sayısı 16 milyon 777 bin 339 adettir. Meyve vermeyen yaştaki ağaç sayımız 12 milyon 627 bin 698 adettir. Meyve veren ağaç başına verim 21 kg'dır. Denizli'de 12 bin 771 hektar alandan 15 bin 83 ton ceviz üretimi gerçekleşmiştir. Hektara düşen ortalama ceviz verimi bin 180 kg'dır. Meyve veren yaştaki ağaç sayısı 998 bin 894 adet, meyve vermeyen yaştaki ağaç sayısı 977 bin 895 adettir. Meyve veren ağaç başına verim 15 kg'dır. Türkiye'deki ceviz üretiminin yüzde 4,19'u Denizli'de üretilmektedir. Denizli bahçe alan bakımından Türkiye'de 1. sırada, üretim bakımından 4. sırada yer almaktadır. Projeyle Denizli cevizin merkezi olacak. Proje 2017 yılında başlayıp 2022 yılına kadar beş yıl sürmesi planlanmış olup gelen talepler üzerine 2023 ve 2024 üretim yıllarında da fidan dağıtımı devam etmiştir. Proje kapsamında 2017-2024 üretim yılları arasında Denizli ilimizde 18 ilçede 7 bin 712 çiftçimize 33 bin 276 dekar alana dikilmek üzere 539 bin 420 adet sertifikalı ceviz fidanı dağıtımı yapılmıştır. Proje öncesi Denizli ilimizde 2016 yılında 48 bin 246 dekar toplam ceviz alanı mevcut iken, projenin katkısıyla birlikte 2023 yılı itibariyle toplam ceviz alanı 127 bin 771 dekara ulaşmıştır. 2025 üretim yılında 40 bin adet ceviz fidanının 18 ilçede üreticimize dağıtılması planlanmaktadır. Birinci parti fidan dağıtımını Serinhisar, Acıpayam, Çameli, Kale, Beyağaç ve Pamukkale ilçelerinde toplam 22 bin 650 adet gerçekleştirilecektir. Ceviz fidan dağıtımı 2025 yılı Ocak ayı sonuna kadar diğer ilçelerde tamamlanacaktır. Proje kapsamında 8 yılda 600 bin adet ceviz fidanı dağıtımı gerçekleştirilmiş olacaktır" denildi.

Projeye destek veren paydaş kurumlara teşekkür eden Tarım ve Orman İl Müdürü Şakir Çınar; " Proje işbirliği içerisinde devam ediyor. Üreticilerimize birlikte destek olmayı sürdüreceğiz. Ceviz fidanlarımız üreticilerimize hayırlı olsun" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Çiftçilik, Türkiye, Denizli, Ekonomi, Güncel, Yerel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Yerel Denizli'de 40 Bin Ceviz Fidanı Dağıtımı Başlıyor - Son Dakika

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