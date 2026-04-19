Denizli\'de Şehit Teğmen Bekir Can Kerek için anma programı düzenlendi

Irak'ın kuzeyinde 22 Nisan 2022 tarihinde Pençe-Kilit Operasyonu sırasında şehit olan Denizlili Piyade Teğmen Bekir Can Kerek için anlamlı bir anma programı düzenlendi. Şehidin aziz hatırasını yaşatmak amacıyla gerçekleştirilen program, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Merkezefendi Müftülüğü koordinasyonunda organize edilen anma etkinliği, sabahın erken saatlerinde Hz. Ali TOKİ Camii'nde kılınan sabah namazıyla başladı. Namazın ardından cemaatle birlikte tesbihat, tevbe-i istiğfar ve dualar edildi. Program, cami imam hatibi Mehmet Tekin'in Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Etkinliğe Denizli İl Müftüsü Abdullah Pamuklu, Merkezefendi İlçe Müftüsü Osman Güneş, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Mustafa Işık, Kızılay Merkezefendi Şube Başkanı Fatih Cabir Çalık, Türkiye Muhtarlar Derneği Denizli Şube Başkanı Osman Yüreci, Denizli Efeleri Yörükleri Derneği temsilcisi Mustafa Yalıbir, şehidin babası Salim Kerek, sivil toplum kuruluşları, Muhafazakar Motorcular üyeleri, cami cemaati ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda konuşan İl Müftüsü Abdullah Pamuklu, şehitlik mertebesinin İslamiyet'teki yüce yerine dikkat çekti. Şehitlerin Allah katında diri olduğunu vurgulayan Pamuklu, Kur'an-ı Kerim'de yer alan "Allah yolunda öldürülenlere 'ölüler' demeyin. Bilakis onlar diridirler, fakat siz bilemezsiniz" (Bakara Suresi, 154. ayet) ve "Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanmayın. Onlar Rableri katında diridirler, rızıklandırılmaktadırlar" (Al-i İmran Suresi, 169. ayet) meallerini hatırlattı. Şehitlerin ilahi mükafatlarla karşılandığını ifade eden Pamuklu, Peygamber Efendimiz Muhammed'in hadislerine de yer verdi. Müftü Pamuklu, "Hiç kimse cennete girdikten sonra tekrar dünyaya dönmek istemez. Ancak şehit, gördüğü büyük ikram ve nimetlerden dolayı tekrar dünyaya dönüp on defa daha şehit olmayı arzu eder" hadisini aktararak şehitliğin büyüklüğünü anlattı. Pamuklu ayrıca şehitlerin ilk kanlarının yere düştüğü anda günahlarının affedileceği, cennetteki makamlarının kendilerine gösterileceği ve büyük bir manevi huzur yaşayacakları yönündeki hadisleri de paylaşarak, bu makamın sadece bir kayıp değil, aynı zamanda ilahi bir lütuf olduğunu vurguladı. Toplumda şehitlik bilincinin diri tutulmasının önemine değinen Pamuklu, "Bizler bugün huzur ve güven içinde yaşıyorsak, bunu canlarını feda eden şehitlerimize borçluyuz. Ezanın dinmemesi, bayrağın inmemesi ve vatanın bölünmemesi için verilen bu mücadeleyi unutmamak ve gelecek nesillere aktarmak zorundayız" dedi. Programın ardından İl Müftülüğü tarafından katılımcılara çorba ikramı yapıldı. Daha sonra konvoy eşliğinde Denizli Asri Mezarlığı'nda bulunan şehitlik ziyaret edildi. Şehit Piyade Teğmen Bekir Can Kerek'in kabri başında Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Merkezefendi İlçe Müftüsü Osman Güneş, şehitlerin milletin en kıymetli değerleri olduğunu belirterek, "Onları unutmamak, hatıralarını yaşatmak ve dualarla anmak hepimizin ortak görevidir" dedi. Duygusal anların yaşandığı program, katılımcıların şehitler için ettiği dualarla sona erdi. - DENİZLİ