Denizli'de Sürdürülebilir Su Yönetimi ve Kuraklıkla Mücadele Toplantısı

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Denizli'de suyun geleceği ve kuraklıkla mücadele konuşuldu

Başkan Çavuşoğlu: "Dünya bize babamızdan miras değil, çocuklarımızın emanetidir"

DENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Sürdürülebilir Su Yönetimi ve Kuraklıkla Mücadele toplantısında kentin su geleceği ele alındı. Toplantıda konuşan Başkan Çavuşoğlu, "Dünya bize babamızdan miras değil, çocuklarımızın emanetidir" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Sürdürülebilir Su Yönetimi ve Kuraklıkla Mücadele toplantısı, su kaynaklarının geleceğini korumak adına kritik çözüm önerilerinin münazara edilmesine sahne oldu.

Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan toplantıya Denizli Büyükşehir Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Genel Sekreter Bülent Bozbaş, DESKİ Genel Müdürü Egemen Emre Beşli, ilçe belediye başkanları, su yönetimi konusunda çalışan kurumların temsilcileri ve akademisyenler katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan DESKİ Genel Müdürü Egemen Emre Beşli, iklim değişikliği ve kuraklık sonucu tüm dünya ve Türkiye'nin yanı sıra, Denizli'nin de bu durumdan ciddi bir şekilde etkilendiğini söyledi. Beşli, "DESKİ olarak geçtiğimiz yaz suyun yönetimiyle ilgili şunu fark ettik. Su yönetimi denilince sadece DESKİ'nin sorumlu olmadığı tüm paydaşların, odaların, muhtarlıkların, kurum ve kuruluşların, üniversitenin ve aslında hepimizin sorumlu olduğunu gördük. Yaşam kaynağı olan suyun sürdürülebilirliğinin çözümünde el birliğiyle hareket etmemiz inancıyla bu toplantıyı organize ettik. Güzel sonuçların ortaya çıkacağı bir toplantı olmasını diliyor, hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Çavuşoğlu geçtiğimiz yaz yaşanan su krizine dikkati çekti

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ise, ikim değişikliği ve kuraklık tehlikesinin farkında olduklarını ve sürdürülebilir su yönetimi sürecinin birlikte yönetilmesinin çok kıymetli olduğunu ifade ederek, tüm katılımcılara teşekkür etti. Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, "Göreve geldiğimizden bu yana su konusunda hassasiyet gösteriyoruz. Geçen sene yaz sonuna doğru barajımızdaki suyu kullanamaz hale geldik. Aynı zamanda tarımsal sulama nedeniyle de Honaz'da büyük bir sıkıntının içine düştük. O dönemde başta çiftçilerimizin fedakarca gayretleri ile Honaz Belediye Başkanımız ve DESKİ Genel Müdürümüzün çabalarıyla bu sorunu kangren haline gelmeden çözdük" diye konuştu.

Kurakçıl peyzaj dönemi başladı

Suyu doğru yönetmek için özel bir çaba gösterilmesi gerektiğine dikkati çeken Başkan Çavuşoğlu, "Özellikle peyzaj konusunda bir yol aldık. Yolda giderken görüyorsunuz orta refüjlerden başlayarak daha az su isteyen ve belli bir süre sonra su istemeyen bitki dönemine başladık, kurak peyzaj dönemine geçtik. Kentin pek çok noktasında yer alan yamaçlarımızda aşırı su tüketimine yol açan çimlik alanlarımızda yapay çime geçiyoruz. Şehri tasarrufa davet ediyoruz. Sondaj konusunda hassasiyet gösteriyoruz. Aşırı tüketimin önüne geçmek için bazı uygulamalar başlattık" dedi. Başkan Çavuşoğlu konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Sizlerin öneri ve fikirleri bizim için çok değerli. Daha doğru, daha düzgün ve geleceğe bırakabileceğimiz su politikasının olmasını çok önemsiyoruz. Bu dünya bizim babamızın mirası değil, çocuklarımızın emaneti olduğunu biliyoruz. Ortak, güzel bir çalışmayı başaracağımıza inanıyorum, katkı ve görüşleriniz için şimdiden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

İlk oturumda iklim değişikliği ele alındı

Toplantının ilk oturumu, moderatörlüğünü Prof. Dr. Halil Kumsar'ın üstlendiği "İklim Değişikliğinin Su Kaynakları Üzerindeki Etkisi ve Sürdürülebilir Su Yönetimi" başlığı altında gerçekleştirildi. Oturumda, DESKİ İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanı Tuncay Koca, Denizli'nin mevcut su yönetimi üzerine detaylı bir sunum yaptı. Mevcut durum üzerine yapılan tartışmalar, uzmanların görüş ve önerileri ile zenginleşti.

Çözüm önerileri masaya yatırıldı

Programın ikinci oturumunda ise kuraklıkla mücadele yöntemleri ve su yönetimi üzerine çözüm önerileri konuşuldu. Kuraklığın su kaynaklarına etkisi konusunda yeni yöntemler ve yenilikçi uygulamalar değerlendirildi. Son bölümde, Denizli için sürdürülebilir su yönetimi kapsamında alternatif çözüm önerileri masaya yatırıldı. Katılımcılar, uzun vadede Denizli'nin su kaynaklarını koruma ve kullanma stratejileri üzerine önemli fikirler sundu.