Denizli'de Susuzluğa Dayanıklı Peyzaj Dönemi Başladı

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Denizli'de susuzluğa dayanıklı yeşil bitki dönemi başlıyor

Büyükşehir, iklim değişikliği ile mücadele ediyor

Başkan Çavuşoğlu; "Yüzde 58 su tasarrufu sağlanacak"

DENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, şehrin ana arterleri ve meydanlarında kullanılan, yoğun su tüketimine neden olan çim ve bitki yerine; küresel ısınma ve iklim değişikliği ile mücadele kapsamında çok daha az su tüketen yeşil bitki peyzaj dönemi başlattıklarını açıkladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, dünya genelinde ciddi bir tehdit haline gelen küresel ısınma ve iklim değişikliğini dikkate alarak gelecek nesillerin temiz ve güvenli suya erişiminin sağlanması amacıyla yeni bir çalışma başlattı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun talimatıyla, şehrin ana arterleri ve meydanlarında kullanılan, yoğun su tüketimine neden olan çim ve bitkiler yerine; küresel ısınma ve iklim değişikliği ile mücadele kapsamında kentin estetik ve görsel düzenini bozmayacak şekilde daha az su isteyen yeşil bitkilerin peyzaj çalışmalarına başlandı. Park ve Bahçeler Dairesi ekipleri ilk olarak Hasan Gönüllü Bulvarı, Uğur Mumcu Caddesi ve Gümüşler Bulvarı'nda bulunan kavşak ve refüjlerde düzenlemeye başladı. Proje ile çim ve çiçek ekiminin yerine, su ihtiyacı çok az olan bitki ile taş ve cüruf gibi malzemeler ön plana alındı. Proje ile kent merkezindeki kavşak ve refüjler yepyeni bir görünüme kavuşuyor.

Su tüketimi en aza indirilecek

Yapılan peyzaj düzenleme çalışmaları kentin su kaynaklarının korunmasını temel alırken, "estetik peyzaj" kaygısından ve "klasik peyzaj düzenleme" yaklaşımından vazgeçerek, suyun en akılcı kullanımını, ekosistemin korunması ve gelişiminin sağlanması ile birlikte, doğa ile uyumlu peyzaj tekniklerine başvuruluyor. Özellikle yoğun su ihtiyacı olan çim ekili alanların işlevleri göz önünde bulundurularak su dostu yeşil bitkilerle dönüşüm gerçekleştirilecek ve su tüketimi en aza indirilecek.

Yüzde 58 su tasarrufu sağlanacak

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Merve Sakarya Serim, iklim değişikliği mücadele kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun talimatıyla yeni peyzaj düzenlemelerine başladıklarını söyledi. Söz konusu projenin başta su tasarrufu olmak üzere ekonomik, bakım ve işletme yönünden şehre kazanç sağlayacağını işaret eden Serim, "Bu anlamda geniş çim alanlarımızdan vazgeçerek, susuzluğa ve kuraklığa dayanıklı çok yıllık çalı türleriyle değişim sağlıyoruz. Çim alanlarımızı değiştiriyoruz. Böylelikle yüzde 58 oranında su tasarrufu sağlamış olacağız" dedi. Bunun yanında işletme bakım giderlerinde de önemli ölçüde tasarruf sağlayacaklarını vurgulayan Serim, "Ayrıca doğaya uyumlu, ekolojik yönden şehre katkı sağlayacak bir adım atmış oluyoruz" ifadelerini kullandı. İlk etapta 12 bulvardaki orta refüjlerde düzenleme yapacaklarını belirten Serim, "Bu da yaklaşık 40 kilometre ve 150 bin metrekarelik alanı kapsıyor. Bu çim alanlarımızı susuzluğa dayanıklı çok yıllık çalı türleriyle değişimini sağlıyoruz" diye konuştu. Söz konusu proje ile taş ve cüruf gibi malzemeler de kullanarak su tasarrufu sağladıklarını kaydeden Serim, "Hem şehrimize dekoratif ve estetik anlamda kazanç sağlıyoruz hem de suyu minimum düzeyde kullanarak ekolojik anlamda katkıda bulunuyoruz" diye konuştu.

"Bu şehri hep beraber güzelleştireceğiz"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, tüm canlıların yaşamını tehdit eden iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin her geçen gün daha da hissedildiğini belirtti. Değişen hava olayları, doğal afetler ve kaynakların tükenmesinin bunlardan en önemlileri olduğunu kaydeden Başkan Çavuşoğlu, "İklim değişikliği, doğal ekosistemleri, tarımı, su kaynaklarını ve tüm canlıları tehdit etmeye devam ediyor. Bizler de Büyükşehir Belediyesi olarak kentin iklim değişikliğine uyum kapasitesini artırmak için yeni çalışmalar yapmak zorundayız. Bu kapsamda şehrimizin ana arterleri ve meydanlarında kullanılan, yoğun su tüketimine neden olan çim ve bitki yerine; küresel ısınma ve iklim değişikliği ile mücadele kapsamında çok daha az su tüketen yeşil bitki peyzaj dönemini başlattık" dedi. Denizli'nin geleceğine yönelik attıkları bu adımı çok önemsediklerini belirten Başkan Çavuşoğlu, "Bizler, daha mutlu, huzurlu ve yaşanabilir bir Denizli için yola çıktık ve bu hayalimizi gerçekleştirmek için adım adım mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu şehri hep beraber güzelleştireceğiz" diye konuştu.