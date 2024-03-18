Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gazze\'ye insani yardım gönderdi

Yerel

Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gazze'de yaşayan ve İsrail ablukası altında zorlu şartlarla mücadele eden kadın, erkek ve çocuklara yönelik insani yardım kampanyasına imza attı.

Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki 8 Halk Eğitimi Merkezi tarafından İsrail saldırısı altındaki Filistinliler için üretilen yardım malzemeleri Gazze'ye ulaştırılmak üzere gönderildi. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce yürütülen yardım kampanyası kapsamında, Denizli'deki 8 halk eğitimi merkezinin usta öğreticileri ve kursiyerleri tarafından Filistinli kadın, erkek ve çocuklar için otuz bin adet iç çamaşırı dikildi. Halk eğitimi merkezlerinde müdüründen kursiyerlerine gecelerine gündüzleri katarak el birliği ile üretilen iç çamaşır kitleri titizlikle paketlenerek araçlara yüklendi. Filistin'e ulaştırılmak üzere Mersin'e gönderildi.

"Filistin'e giden yardımın içinde olmak içimizdeki acıyı bir nebze hafifletti"

Halk Eğitim Merkezleri aracılığıyla insani yardım çok önemli bir çalışmaya imza attıklarını ifade den İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, "Gazze'de aylarıdır süren savaşta masum on binlerce insan katledildi. Bunun üzüntüsünü her daim içimizde yaşıyoruz. Oradaki insanlar imkansızlıklar içinde hayatlarını devam ettirirlerken halk eğitimi merkezlerimiz aracılığı ile böylesine önemli bir yardımın içinde olmak içimizdeki acıyı bir nebze hafifletti. Hazırlamış olduğumuz insani yardım malzemelerini Filistin'e yolcu ediyoruz. Üretimden paketlemeye kadar projede emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi. - DENİZLİ