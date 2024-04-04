Denizli İl Müftüsü Abdullah Pamuklu, Kadir Gecesi\'nde Yayımladığı Mesajda İbadetin Kulun İradesine Bırakıldığını Belirtti

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Denizli İl Müftüsü Abdullah Pamuklu, yayımladığı Kadir Gecesi mesajında; "Mübarek Ramazanı Şerif ve Kadir Gecesinin feyiz ve rahmetinden istifade edebilmek kulun iradesine bırakılmıştır" dedi.

Yarın akşam idrak edilecek olan Kadir Gecesi dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımlayan Müftü Pamuklu, "Rahmet, bereket, mağfiret, ibadet, zarafet ile dolu Ramazanı şerifin son zamanlarına yaklaşırken, bin aydan daha hayırlı bir gece olan Kadir Gecesine kavuşmanın heyecan ve mutluluğunu yaşıyoruz. Selam, esenlik, dayanışma, sükunet, ruh ve nefis için arınma mevsimi olup sadece yemenin içmenin değil tüm azaların oruç tutturulup rızai ilahiye kavuşturan aydır, Ramazan. Bu ayı özel kılan en büyük husus Rabbimizin 'Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesinde indirdik' buyurduğu Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesidir. Sevgili Peygamberimiz bu mübarek gece ile ilgili olarak, 'Kim inanarak ve sevabını Yüce Allah'tan umarak Kadir Gecesini ihya ederse onun geçmiş günahları bağışlanır' buyurmuş ve bu gece 'Allah'ım den affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet' şeklinde dua etmemizi tavsiye etmiştir. Allah Resulü, hidayet kaynağı Kur'an-ı Kerimi daima gönlünden, dilinden eksik etmez, okur ve O'nu temsil göreviyle yaşardı. Ramazanda ve özellikle son on gününde ve gecesinde ise daha da taata yoğunlaşır ve ehli beyt ve ashabını da buna teşvik ederdi" dedi.

"Unutmayalım ki Ramazanı Şerif ve Kadir Gecesi mübarektir" diyen Müftü Pamuklu, şu ifadeleri kullandı:

"Bunun feyiz ve rahmetinden istifade edebilmek ise kulun iradesine bırakılmıştır. Geliniz bizlerde oruç, zekat, sadaka ve diğer salih ameller ile taçlandırdığımız, inci tanelerinden daha kıymetli zaman dilimlerini, okuyarak, anlayarak, yaşayarak Kur'an ile taçlandıralım. Allah katında ki kadrimizin güzel olması için gözlerimizden yaşlar akıtıp, hüzün ve aynı zamanda bağışlanma umudu ve sevinç ile Rabbimize yalvaralım. Rabbimizin 'Ey iman edenler, Allah'a samimi bir nasuh tövbe ile tövbe ediniz' emrine uygun davranalım. Bu duygu ve düşüncelerle milletimizin ve İslam aleminin Kadir Gecesini tebrik ediyor, tuttuğumuz oruçları ve yaptığımız tüm ibadetlerimizi kabul etmesini, bu gecede yapılan dua ve yakarışların, İslam aleminin birlik ve beraberliğine, başta Gazze, Filistin, Doğu Türkistan olmak üzere tüm mazlum coğrafyadaki kardeşlerimizin kurtuluşuna vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum" - DENİZLİ