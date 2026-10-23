Denizli Tavas\'ta Mirasın Bekçileri son körüklü çizme ustasını kayıt altına aldı

Denizli'de Hatipzade Veli Başer Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunan geleneksel meslekleri yaşatmak için harekete geçti. Elif Begüm Şakiroğlu kaptanlığındaki "Mirasın Bekçileri" takımı, Tavas'ta körüklü çizme üretimini sürdüren son usta Mehmet Çiyancı'nın kapısını çaldı. Gençlerin hedefinde hem bu mesleğe yeni çıraklar kazandırmak hem de kültürel mirası dünyaya tanıtmak var.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bulunan Hatipzade Veli Başer Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, geçmişten günümüze ulaşan ancak yeni nesiller tarafından yeterince tanınmayan geleneksel mesleklerin yaşatılması amacıyla örnek bir çalışmaya imza attı. Öğretmen Özgür Hilmi Yıldız'ın öncülüğünde bir araya gelen öğrenciler, unutulmaya yüz tutmuş zanaatları araştırmak, ustaların bilgi ve tecrübelerini kayıt altına almak ve bu birikimi gelecek kuşaklara ulaştırmak için kolları sıvadı. Okul öğrencilerinden Elif Begüm Şakiroğlu, Zeynep Dila Karaca, Aysima Durna, Elif Aydın ve Cemile Sude Arslan tarafından kurulan "Genç Zanaatkarlar" kulübü bünyesinde "Mirasın Bekçileri" takımı oluşturuldu. Takım kaptanlığını Elif Begüm Şakiroğlu'nun üstlendiği öğrenci grubu, ilk çalışmalarını Denizli'nin Tavas ilçesiyle özdeşleşen geleneksel körüklü çizme üretimine ayırdı. Çalışmalarının ilk aşamasında Tavas ilçesine giden Mirasın Bekçileri takımı, körüklü çizme üretimini sürdüren son usta Mehmet Çiyancı'yı atölyesinde ziyaret etti. Öğrencileri atölyesinde ağırlayan Çiyancı, körüklü çizmenin üretim aşamalarını, kullanılan deri malzemeleri ve mesleğin inceliklerini baştan sona anlattı. Gençler, ustanın verdiği bilgileri dinlerken üretim sürecini fotoğraf ve video çekimleriyle kayıt altına aldı. Ziyaret sırasında yalnızca körüklü çizmenin nasıl üretildiği değil, bu mesleğin geleceği de konuşuldu. Özellikle yeni çırakların yetişmemesi nedeniyle geleneksel üretimin devamlılığının nasıl sağlanabileceği üzerinde duruldu. Takım kaptanı Elif Begüm Şakiroğlu, kültürel mirasın korunmasının yalnızca geçmişi hatırlamakla sınırlı olmadığını, bu değerleri geleceğe taşıyacak insanların yetişmesinin de büyük önem taşıdığını ifade etti.

Şakiroğlu, "Kaybolan bir mesleğin izini sürüyoruz"

Mirasın Bekçileri Takım Kaptanı Elif Begüm Şakiroğlu, yürüttükleri çalışmanın temelinde kültürel değerlere sahip çıkma düşüncesinin bulunduğunu belirterek, geleneksel mesleklerin ustalarıyla birlikte unutulmasının önüne geçmek istediklerini söyledi. Şakiroğlu, ekip arkadaşlarıyla birlikte kültürel miras niteliğindeki meslekleri yerinde araştırdıklarını, ustalarla görüşerek üretim süreçlerini öğrendiklerini ve elde ettikleri bilgileri kayıt altına aldıklarını anlattı. Tavas'ta yaptıkları çalışmanın kendileri için önemli bir başlangıç olduğunu belirten Şakiroğlu, "Körüklü çizme imalatçısı Mehmet Çiyancı ile bir araya geldik. Sorduğumuz sorular ve yaptığımız çekimlerle yok olmaya yüz tutan bir mesleği kayıt altına aldık. Körüklü çizme üretiminin sona ermemesi için neler yapabileceğimizi konuştuk. Biz bu mesleğin yalnızca geçmişte kalan bir hatıra olmasını istemiyoruz. Gelecek nesillerin de körüklü çizmeyi tanımasını ve üretimin devam etmesini istiyoruz" dedi.

Gençlerden çırak sorununa çözüm arayışı

Körüklü çizme üretiminin devam edebilmesi için mesleğe ilgi duyan gençlerin ustalarla buluşturulması gerektiğini dile getiren Şakiroğlu, çalışmalarının en önemli hedeflerinden birinin yeni çırakların yetişmesine katkı sağlamak olduğunu söyledi. Öncelikle kendi okullarındaki öğrencilerden başlayacaklarını belirten Şakiroğlu, Genç Zanaatkarlar kulübü aracılığıyla körüklü çizme üretimini arkadaşlarına tanıtacaklarını ifade etti. Şakiroğlu, "İlk olarak kulübümüz aracılığıyla bu mesleği öğrenci arkadaşlarımıza anlatacağız. Körüklü çizmenin nasıl yapıldığını, hangi aşamalardan geçtiğini ve neden korunması gerektiğini göstereceğiz. Arkadaşlarımız arasında bu işe merakı olan, el becerisine güvenen öğrencileri Mehmet Çiyancı ustamızla bir araya getirmek istiyoruz. Böylece ustamızın yaşadığı çırak bulamama sorununa da çözüm üretmeyi amaçlıyoruz" diye konuştu.

Mehmet ustanın atölyesini dünyaya tanıtacaklar

Mirasın Bekçileri takımının çalışmaları yalnızca mesleğin belgelenmesi ve yeni çırakların bulunmasıyla sınırlı kalmayacak. Öğrenciler, körüklü çizme ustası Mehmet Çiyancı'nın daha geniş kitleler tarafından tanınabilmesi için dijital ortamda da tanıtım yapacak. Mehmet Çiyancı'nın atölyesinin ana yoldan uzak ve kolay bulunamayan bir noktada olduğunu belirten Şakiroğlu, bu durumun ustaya ulaşmak isteyen kişiler açısından zorluk oluşturduğunu söyledi. Günümüzde sosyal medyanın insanlara ulaşmada önemli bir araç olduğunu ifade eden Şakiroğlu, geleneksel bir mesleğin tanıtımında da bu imkandan yararlanacaklarını belirtti. Şakiroğlu, "Mehmet ustamızın atölyesi ana yola uzak, herkesin bildiği bir yerde değil. Bu nedenle kendisine ulaşmak kolay olmuyor. Biz de ustamız için sosyal medya hesapları açarak bu sorunu aşmak istiyoruz. Mehmet ustaya yalnızca Denizli'den değil, Türkiye'nin her yerinden, hatta dünyanın farklı ülkelerinden insanların ulaşabilmesini hedefliyoruz. Sosyal medya hesabımızın adı @tavas_koruklu_cizme olacak. Körüklü çizme üretimiyle ilgili çektiğimiz bütün fotoğrafları ve videoları bu hesap üzerinden paylaşacağız" dedi. Öğrencilerin hazırladığı fotoğraf ve video içerikleri, geleneksel körüklü çizme üretiminin tanıtılmasının yanı sıra mesleğe ilişkin bilgilerin korunmasına da katkı sağlayacak. Atölyede yapılan çekimlerde üretimin farklı aşamalarını görüntüleyen gençler, ustanın kullandığı malzemeleri ve çalışma yöntemlerini de belgeledi. Takım kaptanı Şakiroğlu, bu kayıtların yalnızca bugünün izleyicilerine ulaşmasını değil, ilerleyen yıllarda körüklü çizme üretimini merak edecek kişilere de kaynak olmasını istediklerini anlattı. Şakiroğlu, "Biz kültürüne sahip çıkan, geçmişini tanımak ve sahip olduğu değerleri geleceğe aktarmak isteyen gençleriz. Bunun için araştırıyoruz, ustalarımızın kapısını çalıyoruz, onlardan öğrendiklerimizi kayıt altına alıyoruz. Amacımız körüklü çizme mesleğinin unutulmaması, Mehmet ustamızın emeğinin daha fazla insan tarafından tanınması ve bu işi öğrenmek isteyen gençlerin yetişmesine katkı sağlamak. Ev sahipliği için Mehmet Ustaya da çok teşekkür ederiz" dedi.