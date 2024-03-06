Denizli'ye 250 Milyon Liralık Lisanslı Depoculuk Tesisi Açıldı

Denizli'de 250 milyon liralık dev bir lisanslı depoculuk tesisi kazandırıldı
Başkan Zolan: "Denizli'ye hizmet etmek şereflerin en büyüğü"
DENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediyesi ve DTB işbirliğiyle hayata geçirdiği Denizli Merkez Lisanslı Depoculuk Tesisi törenle açıldı. Lisanslı depoculuk tesisiyle yaklaşık 250 milyon liralık yatırım yapıldığını kaydeden Başkan Osman Zolan, "Denizli'ye hizmet etmek şereflerin en büyüğü" diye konuştu.
Kırsal kalkınma projeleri ile üreticilere destek olmaya devam eden Denizli Büyükşehir Belediyesi, Denizli Ticaret Borsası işbirliğiyle kente kazandırılan 25 bin ton kapasiteli Denizli Merkez Lisanslı Depoculuk Tesisi'nin açılışını yaptı. Cankurtaran Mevkii'nde düzenlenen törene AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, TOBB Başkanvekili Faik Yavuz, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, STK temsilcileri, üreticiler, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Başkan Osman Zolan açılış konuşmasında 5 yıl önce söz verdikleri iki lisanslı depoculuk tesisini yapmış olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Bugün açılışını yaptığımız tesisimiz Beyağaç, Kale, Tavas, Serinhisar, Acıpayam, Çameli, Pamukkale ve Merkezefendi bölgelerini kapsıyor. İkincisini Çivril ilçemizde yaptığımız lisanslı depoculuk tesisi de bitmek üzere. O tesisimizde de Çivril, Baklan, Çal, Bekilli havzasının ürünleri depolanacak. Bu bizim hayalimiz demiştim. O sözün yerine getirmenin de mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.
"Çiftçinin yüzü gülecek"
Ülkeler arası rekabet savaşlarının gıda ve enerji arzı gibi hayati derecede önem taşıyan konularda yoğunlaştığına dikkati çeken Başkan Zolan, şehre kazandırdıkları bu tesisin büyük önem taşıdığını ifade ederek, "Bu gördüğünüz silolar artık Denizli'nin ambarıdır. Bu tesislerde Denizli'nin ihtiyacı, ülkemizin ihtiyacı ürünler olacak" dedi. Çiftçilerin siloya getirdikleri ürünün bedelinin yüzde 75'i oranı karşılığında, Ziraat Bankası'ndan sıfır faizle nakit ihtiyacını karşılayabileceğini anlatan Başkan Zolan, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Ne taraftan bakarsanız bakın, ülkemizin gıda güvenliği, çiftçimizin daha çok kazanması ve ürünlerin kaliteli bir şekilde korunması anlamında bunlar çok güzel yatırımlar. Büyükşehir olduktan sonra tarım ve hayvancılığa destek verebilme imkanına sahip olduk. Çiftçilerimize bugüne kadar 50'nin üzerinde projeyle destek verdik."
"Denizli güçlü bir tarım şehri"
Denizli'nin sanayi ve turizm kenti olduğu kadar tarım kenti olduğunu da hatırlatan Başkan Zolan, "Denizli aynı zamanda güçlü bir tarım şehri. Kendine yeten, fazlasını da dünyaya ve ülkemizin değişik şehirlerine gönderen bir şehiriz. Şehrimizle ne kadar gurur duysak azdır. İşte böyle güzel şehre başkanlık yapmak onur, inanın şereflerin en büyüğü, en güzeli. Onun için çalışan, üreten, şehrimize ve ülkemize katkı sağlayan vatandaşlarımızın, çiftçilerimizin, sanayicimizin, turizmcinin her zaman yanında olmaya gayret gösterdik" ifadelerini kullandı. Çivril ilçesine de inşa ettikleri lisanslı depocukla birlikte her iki tesisin maliyetinin yaklaşık 250 milyon lira olduğunu belirten Başkan Zolan, yatırımın hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.
Başkan Zolan'a teşekkür
DTB Başkanı Tefenlili ise konuşmasında yıllarca lisanslı depoculuk tesisi hayalini kurduklarını bu tesisleri kendi imkanlarıyla inşa etmenin güç olduğunu belirterek, "Büyükşehir Belediye Başkanımızın vizyonu ve büyük desteğiyle bu tesisi gerçekleştirdik. Biz bugün varız yarın yokuz ama bu tesisler 100 sene çiftçilerimize hizmet edecek. Bu tesisi Denizli'mize kazandırdığı için borsamız ve çiftçilerimiz adına Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan'a şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu. TOBB Başkanvekili Faik Yavuz, lisanslı depoların kurulması adına 20 yıldır gayret etiğini ifade ederek, Türkiye'de ilk kez bir belediyenin borsa ile işbirliğinde lisanslı depo kurduğu söyleyerek, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a teşekkür etti.
"Muhteşem bir hizmet ve eserdir"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci de, lisanslı depoculuk tesisinin hayati derecede önem taşıdığı ifade ederek, bu tesisin inşasında emek veren herkese teşekkür eti. Zeybekci, "Emeği geçen herkesten, Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun. Muhteşem bir hizmet ve eser. Karşılıksız bir şekilde Denizli Büyükşehir Belediyesi de böyle bir hizmete vesile oldu. Böyle bir günde muhteşem eseri açmış olduk" dedi.
Konuşmaların ardından DTB Başkanı Tefenlili ve TOBB Başkanvekili Yavuz, Başkan Zolan'a tesisin maketini hediye etti. Daha sonra tesisin açılışı dualarla yapıldı.
Son Dakika › Yerel › Denizli'ye 250 Milyon Liralık Lisanslı Depoculuk Tesisi Açıldı - Son Dakika
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