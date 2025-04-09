Deprem Konutlarında Elektrik Sorunu - Son Dakika
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Deprem Konutlarında Elektrik Sorunu

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Hatay'da deprem sonrası evlerine taşınan aileler, 5 aydır elektriksiz yaşam mücadelesi veriyor.

09.04.2025 11:11
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Haber: Burcu Özkaya GÜNAYDIN

(HATAY) - Hatay'ın Altınözü ilçesine bağlı Koz Kalesi mahallesinde yapımı tamamlanan ve sahiplerine teslim edilen deprem konutlarına henüz elektrik bağlanmadı. Evlerine yerleşen ve 5 aydır elektriksiz yaşayan 80 yaşındaki Müvedded Hira, "Çamaşırlarımız yığılıyor, elimizde yıkayamıyoruz. Elektrik yok, çok zor oluyor. Direklerin ışıkları da yanmadığı zaman evin önünde tilkiler görüyorduk. Yolda yürümeye korkuyoruz" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Hatay'ın Altınözü ilçesine bağlı Koz Kalesi mahallesinde 16 köy evinin yapımı tamamlandı ancak hak sahiplerine teslim edilmesine rağmen evlerin elektrik bağlantısı yapılmadı. Çoğu aile, elektrik olmadığı için evlerinde yaşamaya başlayamadı.

6 Şubat depremlerinde Antakya merkezde bulunan evleri yıkılan bir depremzede aile, evlerine yerleşti ancak 5 aydır elektrik olmadan yaşamaya çalışıyor.

Valilik, muhtar, elektrik dağıtım şirketi olmak üzere her yere başvuru yaptığını söyleyen aile, gittikleri her kurumun "Bizim sorumluluğumuzda değil" cevabını verdiğini söyledi. Depremzede aile yaşadıkları sorunları ANKA Haber Ajansı'na anlattı.

"Üç haftadır banyo yapamadım"

Akşamları ışık ihtiyacını karşılaması için güneş enerjisi panelleri taktıran ve kızı ve damadıyla yaşayan 80 yaşındaki Müvedded Hira, panellerden gelen enerjinin çamaşır makinesi, buzdolabı, televizyon gibi ev eşyalarını çalıştırmadığını söyledi. Hira, şöyle konuştu:

"Kız kardeşimde banyo yapıyorum. Her zaman yapamıyorum. Çamaşırlarımız yığılıyor, yıkayamıyoruz. Makine yok, elektrik yok hiçbir şey yok. Çok zor oluyor. Bir şey pişiriyoruz, yemeğimiz artıyorsa sabaha kalktığımızda üstü küflenmiş oluyor. Elektriksiz hayat çok zor geçiyor. Direklerin ışıkları da yanmadığı zaman evin önünde tilkiler görüyorduk. Yolda yürümeye korkuyoruz."

Elektriksiz banyo yapmanın çok zor olduğunu, soba üzerinde ibrikte su ısıtarak banyo yapmaya çalıştıklarını belirten Müvedded Hira, "Sobanın üzerinde ibriklerden biri ısınırken öteki su ılımış oluyor. Arife gününden bir hafta evvel banyo yaptım. Çamaşırlarımızı elimizde yıkıyoruz. Kurban geldi buzdolabımız çalışmıyor, etleri nasıl koyacağım" şeklinde konuştu.

Müvedded Hira'nın kızı Birsel Alkan da yetkililerin 3 gün sonra gelecek dediği elektriğin 5 aydır gelmediğini belirtti. Sokak lambası takıldığını fakat henüz evlere elektrik verilmediğini kaydeden Alkan, "Altı ay oldu anahtarı teslim ettiler ama ışık yok. Niye vermiyorlar bilmiyoruz. Herkes eşyasını koydu, kirada oturuyor, elektriği bekliyor. Çok zor, her şey elektrikle oluyor. Fırın çalışmıyor, makine çalışmıyor. Elektrikli süpürge kullanamıyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

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