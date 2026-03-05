Deprem Tatbikatı Beypazarı\'nda Gerçekleşti

Beypazarı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Beypazarı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Deprem Haftası kapsamında, afetlere karşı bilinç oluşturmak ve bir deprem durumunda doğru hareket etme becerisini geliştirmek amacıyla tahliye tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikat senaryosu doğrultusunda, deprem anında yapılması gereken 'Çök-Kapan-Tutun' hareketi uygulandı. Ardından alarm verilmesiyle birlikte personel ve öğrenciler güvenli ve düzenli bir şekilde binayı tahliye ederek belirlenen toplanma alanında bir araya geldi.

Tahliye 7 dakika sürdü

Beypazarı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen tatbikatta bina tahliyesi toplam 7 dakika içerisinde tamamlandı. Yetkililer, bu tür tatbikatların muhtemel afet durumlarında panik yaşanmaması ve can güvenliğinin sağlanması açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Tatbikat sonunda katılımcılara deprem sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgilendirme yapıldı. - ANKARA