Haluk Levent'in tutuklanmasının ardından Pelin Batu özür diledi - Son Dakika
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Haluk Levent'in tutuklanmasının ardından Pelin Batu özür diledi

Haluk Levent\'in tutuklanmasının ardından Pelin Batu özür diledi
16.07.2026 15:20  Güncelleme: 15:23
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Haluk Levent ve Ahbap Derneği'ne yönelik operasyonların ardından 6 Şubat depremi döneminde "devlet yoktu" diye paylaşımlar yapan Pelin Batu açıklama yaptı. Batu, "Deprem döneminde paylaştığım içeriği kaldırdım. Başta devlet kurumları ve yöneticileri olmak üzere tüm halkımızdan içtenlikle özür diliyorum. Geçerli olur mu bilmiyorum ama çok pişmanım" dedi.

Haluk Levent ve Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmanın ardından Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depreminde "devlet yoktu" diye paylaşımıyla dikkat çeken Pelin Batu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"GEÇERLİ OLUR MU BİLMİYORUM AMA PİŞMANIM"

Özür dileyerek pişman olduğunu belirten Batu, " Deprem döneminde paylaştığım içeriği kaldırdım. Başta devlet kurumları ve yöneticileri olmak üzere tüm halkımızdan içtenlikle özür diliyorum. Geçerli olur mu bilmiyorum ama çok pişmanım. Dezenformasyon bazen hepimizi etkisine alabiliyor. Araştırmadan, güvenerek hareket etmek yanlıştı. İnsan neye ve kime güveneceğini şaşırıyor artık. Bir diplomat kızı olarak bana yakışmadı" ifadelerini kullandı.

Haluk Levent'in tutuklanmasının ardından Pelin Batu özür diledi

PELİN PATU NE DEMİŞTİ?

Pelin Batu deprem zamanı paylaştığı mesajda, "Devlet yoktu ama halk vardı, sivil toplum örgütleri, Haluk Levent ve Ahbap ve binlerce isimsiz kahraman, kumbarasını gönderen çocuktan sahibin başında bir dilim ekmekle bekleyen köpeğe kadar güzel bir ulus var" demişti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Haluk Levent'in tutuklanmasının ardından Pelin Batu özür diledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Murat Tasova Murat Tasova:
    Deletin deprem yerinde, zamaninda var olduğunu sonradan anlamak icin Haluk Levent'in gerçek kimliğinin ortaya çıkmasınımı beklemen gerekiyordu?! Bu hukumettin herseyine guzel diyen insanlardan hic olmadım! Fakat iyi yapılanlarıda görebilen taktir edebilenlerdenim! 12 0 Yanıtla
  • Murat Çallı Murat Çallı:
    Bunuda korku sarmış anlaşılan 9 1 Yanıtla
  • Taner Avcı Taner Avcı:
    kandırıldınmı yoksa sende 6 1 Yanıtla
  • Byaydin Yeniden Byaydin Yeniden:
    1 haber 1-2 şekilde yayınlanır sonra varsa detayları verilir.. 1 hafta 10 gundur Haluk levent hakkında sitede en az 80-100 haber vardı .. RT için 5-6 haber oda trump kucagında.. 0 5 Yanıtla
  • Recep Kocak Recep Kocak:
    imanım korku 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Haluk Levent'in tutuklanmasının ardından Pelin Batu özür diledi - Son Dakika
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