Asrın felaketinde Hatay'da ailesini kaybeden ve ampute olan bacağıyla babasından kalan fabrikanın başına geçen Buket Yıldırım, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen Tarımda Kadın Emeği Zirvesi'nde Emine Erdoğan'dan ödül aldı.
Asrın felaketine Hatay'ın Antakya ilçesinde ailesiyle birlikte yakalanan ve enkaz altında kalan 23 yaşındaki Buket Yıldırım'ın babası Servet, annesi Meltem, ablası Kadriye ve kardeşi Necmettin depremde hayatını kaybetti. Kendisi de enkazdan 4. saatte çıkarılan genç kız, bacağının ampute edilmesiyle sağlığına kavuşarak, Antakya ilçesinde 23 yıldır faaliyet gösteren ailesine ait zeytinyağı fabrikasının başına geçti. Yıldırım, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından Ankara'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen Tarımda Kadın Emeği Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan ödül aldı.
"Çalışanlarımız beni Buket olarak biliyordu ama patron olarak bilmiyordu"
6 Şubat'ta depremde ailesini kaybeden Yıldırım, "Ailemi kaybettikten sonra eylül ayında zeytinyağı fabrikasını kendim devraldım. İşlerimiz güzel ilerledi. İlk defa denedim fabrikada çalışmayı ve başardım. Fabrikanın başına geçince farklı duygular hissettim. Çalışanlarımız tanıdıktı. Beni Buket olarak biliyorlardı ama patron olarak bilmiyorlardı. Çok farklı bir duygu. Hanımefendi Emine Erdoğan'a teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ANKARA
Son Dakika › Yerel › Depremde ailesini kaybeden ampute genç kadın Emine Erdoğan'dan ödül aldı - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Projesi açılış töreninde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nu eleştirerek, İstanbul'un trafik sorununu ve ulaşım projelerini konuştu. Ayrıca, yeni projelerin hayata geçirileceğini ve İstanbul'un yapı stokunun yenileneceğini belirtti. Erdoğan, sosyal medya belediyeciliğinin kullanım tarihinin yakında sona ereceğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "İstanbul'a hizmet sorumluluğu, yarı zamanlı yapılacak bir iş değildir.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, gelecek 5 yıllık dönemde hayata geçirilecek projelerini düzenlenen toplantı ile açıkladı.
Yeniden Refah Partisi Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Vehbi Orakçı, Haberler.com yayınında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında ses getirecek bir iddiada bulundu. Orakçı, İmamoğlu'nun AK Parti'ye geçmek için kendisinden yardım istediğini öne sürdü.
AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, CHP'li belediyenin Kırşehir'deki 5 yılını değerlendirdi ve belediyenin AK Parti döneminde başlatılan projeleri tamamlayamadığını belirtti.
İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cem Karakeçili, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Karakeçili, partinin genel başkanı Meral Akşener'in yanlış kararlar aldığını ve parti içindeki demokratik sürecin bozulduğunu belirtti. Karakeçili, İYİ Parti'nin üzerine oynanan bir oyun ve yapılan bir operasyon olduğunu ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sirkeci- Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi'nin açılış töreninde konuştu. Törene davet edilip edilmediği hafta boyunca çeşitli tartışmalara konu olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik dikkat çeken sözler sarf eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "5 yıl boşa geçti. Murat Kurum kardeşimizin şehrin emanetini devralmasıyla projelerimiz daha da hızlanacak. Şu anda İstanbul'da bulunan bu zat veya zevat böyle bir imkana sahip değil" dedi.
CHP Hopa Belediye Başkan Adayı Utku Cihan, aday ve proje tanıtım toplantısı düzenledi. Cihan, belediyeleri borçla bırakmayacaklarını ve daha iyilerini yapacaklarını söyledi. Projeleri arasında tır parkları, kent konseyi ve mahalle meclisleri yer alıyor.
SAGEM (Selçuklu Aile Gelişim Merkezi) İlçe Sakinlerine Hizmet Vermeye Başladı
Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak mahalli idareler seçimi öncesinde seçim çalışmaları çerçevesinde 6 mahallede vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Öztürk, kırsal mahallelerde gerçekleştirdiği ziyaretlerde vatandaşlarla sorunları dinleyerek, projeler hakkında bilgi verdi.
Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, gelecek dönem için üç projesini açıkladı. Toplantıda, Cumhuriyet'in 100. yılında partiye yeni katılan 100 üyeye parti rozeti takıldı. Belediye Meclis Üyeleri adayları ve İl Genel Meclis Üyesi adayları tanıtıldı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, CHP Efes Selçuk İlçe Örgütü, İlçe Başkanı İpek Onbaşıoğlu, meclis üyesi adayları, ilçe yönetimi, kadın ve gençlik kolları ile bir araya geldi. Tugay, Selçuk'ta yenilenmiş bir belediyecilik anlayışıyla hizmet vereceklerini belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?