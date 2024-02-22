Asrın felaketinde ailesini kaybeden Suriyeli kardeşler dedeleriyle buluştu

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Asrın felaketinde annesi ve babasını kaybeden Suriyeli 3 kardeş, 10 yıldır görmediği dedesiyle Hatay'ın Yayladağı ilçesinde bulunan sınır kapısındaki tampon bölgede buluştu. Yıllar sonra gelen buluşmada gözyaşlarına boğulan dede ve torunlar, hayatlarına Suriye'de devam edecekler.

Kahramanmaraş merkezli depremlere; Suriyeli Muhammed Babelli (13), Mese Babelli (11) ve Luceyn Babelli (3) kardeşler, annesi ve babasıyla birlikte Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde yakalandı. 3 kardeş asrın felaketinde annesi, babası ve birkaç aylık kardeşlerini kaybetti. Depremden sağ kurtulan Babelli kardeşler en son çok küçük yaşlardayken gördükleri Halep'te yaşayan dedeleriyle 10 yıl sonra Hatay'ın Yayladağı ilçesinde bulunan sınır kapısında buluştu. Tampon bölgede Türk Kızılay'ı ve Suriye Kızılay'ı iş birliğiyle gerçekleşen buluşmada dede ve torunlar gözyaşlarına boğuldu.

"Şimdi duygularımı anlatamıyorum, en sonunda torunlarıma kavuştum"

10 yıl sonra ilk defa torunlarına kavuşan dede Mohamad Naser Babelli, duygularını anlatamadığını belirterek, "Depremden sonra torunlarımı gördüm. Türk Kızılay'ı ve Suriye Kızılay'ına bu koordinasyon için teşekkür ederim. Torunlarım için hem Türk Kızılay'ı hem de Suriye Kızılay'ı emek verdiler. En sonunda da torunlarıma kavuştum. Onlar da dedelerine kavuştular. Torunlarımın anne ve babası depremde vefat etmişlerdi. Torunlarım enkazdan 3 gün sonra sağ çıktılar. Bu kavuşma için tekrardan Kızılay'a teşekkür ederim" dedi.

"Bu vakayı olumlu bir şekilde tamamladık"

Türk Kızılay görevlisi Anusha Zubairy, "Çocuklar depremde anne, babasını ve birkaç aylık kardeşini kaybetti. Bize aile birleşimi üzerinden başvurdular. Dede Halep'te yaşıyor. Biz Suriye Kızılay'ı ile koordine şekilde ilerledik. İlk önce çocuklara bir vasi ataması gerekiyordu. Gaziantep ve valilik tarafından babanın kardeşi vasi olarak atandı. Amcanın vasi olması süreci kolaylaştırdı. Gaziantep İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Hatay Valiliği ve sınır amirlerimizle koordine olarak bu vakayı olumlu bir şekilde tamamlamış olduk" ifadelerini kullandı. - HATAY