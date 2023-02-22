Depremde ailesini kaybedip kayıtlara ölü geçmişti, adeta yeniden doğdu - Son Dakika
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Depremde ailesini kaybedip kayıtlara ölü geçmişti, adeta yeniden doğdu

22.02.2023 12:18

- Depremde ailesini kaybedip kayıtlara ölü geçmişti, adeta yeniden doğdu Hatay'da ailesinin yanına giden eşi ve 22 aylık kız bebeğini depremde kaybedip, Antalya'da olmasına karşın kayıtlara ölü olarak geçen Furkan Uçar (33), hatanın düzeltilmesi sonucu adeta yaşama tekrar geri döndü.

- Depremde ailesini kaybedip kayıtlara ölü geçmişti, adeta yeniden doğdu

ANTALYA - Hatay'da ailesinin yanına giden eşi ve 22 aylık kız bebeğini depremde kaybedip, Antalya'da olmasına karşın kayıtlara ölü olarak geçen Furkan Uçar (33), hatanın düzeltilmesi sonucu adeta yaşama tekrar geri döndü. Yetkililere ve İHA ekibine teşekkür eden Uçar, "Pazartesi 14.45 itibariyle hayata tekrar döndüm. Acımı artık daha rahat yaşayabileceğim" dedi.

Antalya'da yaşayan Furkan Uçar'ın eşi Havva Uçar ve 22 aylık kızı Asya Lina, geçtiğimiz aylarda Hatay'ın Antakya ilçesindeki akrabalarına gitti. Tüm Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Havva Uçar ile kızı Asya Lina'nın bulunduğu Gül Apartmanı'nın alttan 3 katı yıkıldı. Zemin katta oturan Furkan Uçar'ın eşi, kızı, kayınbabası, kayınvalidesi, babaannesi ve teyzesi enkaz altında yaşamını yitirdi. Depremin ikinci günü Antalya'dan Hatay'a ulaşan Furkan Uçar, büyük üzüntü yaşarken, eşinin ve kızının cenazesini teslim alarak Antalya'ya tekrar geri döndü. Çok sevdiği eşi ile işyerine ismini verdiği kızını toprağa veren acılı baba, eşinin yüzüğünü boynuna, kızının bilekliğini de koluna taktı.

"Vefat dolayısıyla aktivasyonunuz sonlandırılmıştır"

Henüz acısını yaşayamayan Furkan Uçar, bir başka şoku ise bazı işlemler yapmak için girmek istediği E-Devlet hesabında yaşadı. Hesabına giriş yapamayan Uçar, 160 E-Devlet Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istediğinde, 'vefat dolayısıyla aktivasyonunuz sonlandırılmıştır' yanıtını aldı. Kayıtlarda öldü olarak gözüken Uçar, sırasıyla diğer kurumlara da yönlense de bir sonuç elde edemedi.

Sesini duyurdu, cumartesi gecesi arandı

İhlas Haber Ajansı aracılığıyla sesini duyuran Uçar, yetkililerden hatanın düzeltilmesi için yardım talep etti. Haberin yayınlanmasının ardından Cumartesi gecesi Furkan Uçar, yetkililer tarafından arandı ve kimlik bilgileri tekrar sisteme girilerek adeta yaşama geri döndü.

"Hayata tekrar döndüm"

Problemi düzelten yetkililer ile İHA ekibine teşekkür eden Uçar, "Pazartesi 14.45 itibariyle hayata tekrar döndüm. Çok şükür şuan E-Devletime girebiliyorum. Artık acımı daha rahat bir şekilde yaşayabileceğim. Benim aldığım bilgiye göre 30-35 kişinin böyle bir sorun yaşadığı tarafıma aktarıldı. Tekrardan tüm Türk Milleti'nin başı sağ olsun" dedi.

Kaynak: İHA
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İhlas Haber Ajansı, Antalya, Hatay, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Depremde ailesini kaybedip kayıtlara ölü geçmişti, adeta yeniden doğdu - Son Dakika

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