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Depremde hayatını kaybeden gazeteciler için anma programı düzenlendi - Son Dakika
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Depremde hayatını kaybeden gazeteciler için anma programı düzenlendi

Hatay'da meydana gelen depremde hayatını kaybeden 10 gazeteci, 10 Ocak Gazeteciler Günü'nde unutulmadı. Hatay Basın Cemiyeti'nin düzenlediği anma programına gazetecilerin aileleri de katıldı. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve katılımcılar arasında Hatay Vali Yardımcısı, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve siyasi parti temsilcileri de yer aldı.

Depremde hayatını kaybeden gazeteciler için anma programı düzenlendi
10.01.2024 - 13:43,
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Depremin vurduğu Hatay'da hayatını kaybeden 10 gazeteci, 10 Ocak Gazeteciler Günü'nde unutulmadı. Asrın felaketinde hayatını kaybeden basın mensupları için ailelerinin katılımıyla Kur'an-ı Kerim okutuldu.

Asrın felaketinde Hatay'da yaklaşık 25 bin insan hayatını kaybederken, şehir adeta yerle bir olmuştu. İl genelinde gazetecilik yapan 10 basın mensubu da depremde hayatını kaybetmişti. Hatay'da bu yıl 10 Ocak Gazeteciler Günü buruk geçiyor. Hayatını kaybeden gazeteciler için Hatay Basın Cemiyeti'nin Antakya ilçesinde bulunan ofisinde anma programı düzenlendi. Programa depremde hayatını kaybeden gazetecilerin aileleri de katıldı. Hüzünlü anların yaşandığı programda, Kur'an-ı Kerim tilavet edildi. Programa basın mensuplarının yanı sıra; Hatay Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Dağ, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş, siyasi parti temsilcileri ve çeşitli dernek yöneticileri katıldı.

Hatay Basın Cemiyeti Başkanı Hikmet Otuzbir, depremde hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle anarak başladığı konuşmasında, "Değerli basın mensuplarımızın, gazeteci arkadaşlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun. Hatay Basın Cemiyeti olarak bugün itibarıyla 10 Ocak tarihini kutlama günü olarak değil anma günü olarak yaşamaya başladık. Çünkü depremde bizim kayıplarımız ve şehitlerimiz var. Hem vatandaşlarımızı kaybettik hem de basın mensuplarımızı kaybettik. Onlara rabbimden rahmet diliyorum. Tüm basın çalışanlarımıza başsağlığı diliyorum. Bugün itibarıyla kendimize şiar edindiğimiz mesleğimizi prefabrik iş yerlerimizde devam ettiriyoruz. Çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Aileleri bizim için bir emanettir" dedi. - HATAY

Kaynak: İHA
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