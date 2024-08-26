Depremden etkilenen kadın, evinin bahçesinde sabun üreterek geçimini sağlıyor

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Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayan Yasemin Şahin, depremden önce iş yerinde üreterek para kazandığı sabunları şimdi evinin bahçesinde üretip satarak gelir elde ediyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok yıkıma uğrayan Hatay'da, binlerce bina ve iş yeri yerle bir oldu. Asrın felaketinin ardından iş yerleri yıkılan esnaf, deprem sonrası farklı yerlerde işlerine devam ediyorlar. Hayatı depremle birlikte değişen vatandaşlardan biri olan Yasemin Şahin, babasından kalan zeytin bahçesinde ürettiği zeytin yağından elde ettiği sabunları satarak geçimini sağlıyordu. Depremde evi ve sabun üretimi ve satışı yaptığı iş yeri yıkılan kadın, pes etmeyerek işine yeni evinin bahçesinde devam etti. Evin bahçesine kurduğu kazanda sabun yapan ve satış yapan Şahin, zorlu süreçte gelir elde etmeye devam ediyor.

"Babamdan kalan zeytinliği değerlendirmek amacıyla geleneksel sabun yapma işine başladım"

Depremden önce 22 yıldır yaptığı işi bırakarak sabun üretimi yapmaya başlayan Yasemin Şahin, "Geçmişte Atatürk Caddesi'nde bir iş yerim vardı. 2 konfeksiyon işi üzerine bir mağazamız vardı. Bu işi 22 yıldır yaptım ve sonra ara verdim. Babamın vefatıyla zeytinlik bahçesiyle ilgilenmeye başladım. Babam zeytin bahçesini sevdiği için bahçedeki her zeytin tanesi benim için çok değerliydi. Zeytin bahçesinden çok güzel 50 litreden fazla yağ çıkınca sabun üretimi yapmaya karar verdim. 2019 yılında halk eğitim merkezinin açtığı geleneksel sabun üretimi konusunda eğitim almaya başladım. Eğitimleri tamamlayarak daha profesyonel hale geldim. Babamdan kalan zeytinliğindeki taneleri değerlendirmek amacıyla geleneksel sabun yapma işine başladım" dedi.

"Bahçede üretimini yaptığım sabunları 750 TL'den satıyorum"

Şahin, 4 yıldır sürdürdüğü geleneksel sabun üretimini depremin ardından evinin bahçesinde devam ettirdiğini belirterek, "6 Şubat depremlerinde küçük bir işletmem ve evim yıkıldı. Sabun üretimini evimin bahçesinde yapmaya başladım. Sabun üretimini 4 yıldır yapıyorum. Geleneksel sabun olduğu için işlemlerin ardından ortalama 2 saat kaynaması gerekiyor. Yağ oranına göre süresi değişiyor. Sudan ayrışmış maddeyi sabun kalıplarına döküyorum. Bir gün bekledikten sonra kuruyan sabunları dilimleyerek kesiyorum. Bahçede üretimini yaptığım sabunları kilogramı 750 TL'den satıyorum" ifadelerini kullandı. - HATAY