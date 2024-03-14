Depremzede Aile Konteynerde Elektrik Sorunu Yaşıyor - Son Dakika
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Depremzede Aile Konteynerde Elektrik Sorunu Yaşıyor

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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan depremzede Hüsne Kafalı, ağır hasarlı evinin yıkılmasından sonra kaldığı konteynere elektrik bağlatamadığını söyledi. Hasta annesine bakan Fatma Kafalı, elektrik aboneliği verilmemesi nedeniyle mağdur olduklarını belirtti. Ailenin konteynerde yaşadığı ısınma sorunu da devam etmektedir.

14.03.2024 11:23  Güncelleme: 11:25
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BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan depremzede Hüsne Kafalı, Kahramanmaraş depremlerinde ağır hasarlı evinin yıkılmasından sonra kaldığı konteynere elektrik bağlatamadığını söyledi. Hasta annesine bakan Fatma Kafalı, "Kardeşim Nazmi'ye hak sahipliği çıktı ama bize çıkmadı. 'Aynı adrese iki tane elektrik aboneliği olmaz' diyorlar. Babam Kore gazisi, annem gazi eşi. Şu an annemin birçok hastalıkları var. Evimizin ısınması lazım. Bize elektrik verilmedi. Biz mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Şu an konteynerin içi buz gibi, ısınmıyor" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Oruçbey Köyünde 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerinde, 95 yaşındaki Hüsne Kafalı, aynı evde kalan oğlu Nazmi Kafalı ile birlikte depreme yakalandı. Evleri ağır hasar alan anne oğul için ayrı ayrı başvuru yapılınca farklı tarihlerde 2 adet konteyner geldi. Birçok hastalığı olan Hüsne Kafalı'ya kızı Fatma Kafalı konteynerde bakmaya başladı. Hüsne Kafalı'ya konteyner verilmesine rağmen elektrik aboneliği verilmedi.

"KONTEYNERIN İÇİ BUZ GİBİ"

Depremde evlerinin ağır hasar aldığını belirten Hüsne Kafalı, "Yatıyorum içeride bir bağırtı oldu uyumuşum, daha yeni uyumuşum. Gelin geldi kolumdan tutuverdi salladı, beni kapıya çıkardılar ama bütün taşlar birbirine vuruyor, çatırdıyor. Ortadan ikiye kırılıyor. Getirdiler burayı yıktılar, onu buraya koydular. Elektrik vermediler,bir şey vermediler. Böyle getirdiler, koydular" dedi.

Kızı Fatma Kafalı ise şunları söyledi:

"Kahramanmaraş depremlerinde annem ve kardeşimin oturduğu ev ağır hasar aldı. Daha sonra ekipler tarafından evimiz yıkıldı. Konteyner hak sahipliği için başvuru yapıldı. Kardeşim Nazmi'ye hak sahipliği çıktı ama bize çıkmadı. Girişimlerimizin sonucunda bize de konteyner aldık geldi. Kardeşim konteyner için hak sahipliği için başvuru yapmış o konteyner aldı. Kardeşim elektrik için başvuru yapmış, ona elektrik aboneliği verildi. Biz de başvurduk dosyamızı her şeyimizi hazırladık ama bize elektrik verilmedi. Biz şu an mağduruz. 'Aynı adrese iki tane elektrik aboneliği olmaz' diyorlar. Babam Kore gazisi, annem gazi eşi. Şu an annemin birçok hastalıkları var. Evimizin ısınması lazım. Bize elektrik verilmedi. Biz mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Şu an konteynerin içi buz gibi, ısınmıyor. Normalde annemde hak sahipliği. Bir Kore gazisi eşine bu yapılır mı? Aboneliğimizin verilmesini istiyorum. Bir an önce mağduriyetimizin giderilmesini istiyorum."

Depremzede Aile Konteynerde Elektrik Sorunu Yaşıyor
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Depremzede Aile Konteynerde Elektrik Sorunu Yaşıyor - Son Dakika

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