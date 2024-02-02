Şehitkamil Belediyesi tarafından hayata geçirilen kütüphane öğrencilerin ilgisini çekiyor

Şehitkamil Belediyesi tarafından D.T. Şehitkamil Sahnesi'nin içerisinde hayata geçirilen ve 24 saat kesintisiz olarak öğrencilerin kullanımına açık tutulan M. Sami Benli Kütüphanesi, yoğun ilgi görüyor. Her türlü imkanın ücretsiz sağlandığı kütüphaneden yararlanan depremzede öğrenciler, kendilerine her türlü kolaylığın sağlandığını anlattılar.
Hayata geçirdiği her projede talepleri göz önünde bulundurarak planlama yapan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, öğrencilerin talebi doğrultusunda istedikleri saat dilimlerinde akademik çalışmalarını gerçekleştirebilmelerine imkan sağladı. Devlet Tiyatroları Şehitkamil Sahnesi içerisinde yer alan M. Sami Benli Kütüphanesi, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS), Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) gibi sınavlara hazırlanan öğrenciler tarafından yoğun ilgi görüyor. M. Sami Benli Kütüphanesi'ni tercih eden öğrenciler; sessiz ve sakin bir ortamda, ders çalışma imkanı bulurken, öğrencilere, ödev ve konu araştırmalarına yardımcı olmak için ücretsiz WİFİ hizmeti de sunuluyor. Bunun yanı sıra M. Sami Benli Kütüphanesi'nde bulunan Çocuk Kütüphanesi'nden, okul öncesi 4-6 yaş aralığındaki çocuklar yararlanabiliyor. Özellikle depremzede öğrencilere de büyük imkan sağlayan M. Sami Benli Kütüphanesi'nde eğitmenler tarafından depremzede öğrencilere hür türlü destek sunuluyor.
"Hocalarımız bizlerle ekstradan daha yakından ilgileniyor"
Deprem bölgesi olan İslahiye'den Gaziantep'e geldiğini ifade eden ve YKS'ye hazırlandığını belirten Bilal Enes Görek, "Malumunuz üzere geçtiğimiz büyük bir deprem yaşadık ve hem bizim için hem de ülkemiz için zorlu bir süreçti. İslahiye'den Gaziantep'e taşınmak zorunda kaldık. Şu an Şehitkamil'de ikamet ediyorum ve eğitimimi burada sürdürüyorum. Şehitkamil Belediyemizin açmış olduğu M. Sami Benli Kütüphanesi'nde gelerek, YKS'ye hazırlanıyorum. Burada gerçekten çok güzel bir ortam var. Sessiz ve sakin bir ortamda çalışma imkanı buluyorum. Ayrıca araştırmalar konusunda ücretsiz internetten faydalanıyorum. Buradaki hocalarımız da bizlerle ekstradan daha yakından ilgileniyorlar ve her türlü imkanı bizlere sunmaya çalışıyorlar. Bu konuda hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Şehitkamil Belediye Başkanımıza, bu imkanı bizlere sağladığı için çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
"Neşeli yüzleri, kibar davranışları bizleri daha çok motive ediyor"
Nurdağı'ndan geldiğini ifade eden Can Polat, "Malumunuz üzere yaşanan büyük depremle birlikte Nurdağı'ndan Gaziantep'e taşınmak zorunda kaldık. Eğitimimi burada sürdürüyorum ve şu an YKS'ye hazırlanıyorum. Yaklaşık 3 aydır da Şehitkamil Belediyemizin açmış olduğu bu kütüphaneye geliyorum. Sağ olsun hocalarımız bizler için güzel bir ortam oluşturuyorlar. Sessiz ve sakin bir ortamda çalışmalarımı yürütüyorum. Ayrıca hocalarımız bilmediğimiz konularda bizlere yardımcı her konuda yardımcı oluyorlar. 7/24 bu kütüphaneden faydalanabiliyorum. Bunun yanında hocalarımızın neşeli yüzleri, kibar davranışları bizleri daha çok motive ediyor. Hedefim, Boğaziçi Psikoloji bölümünü kazanmak. Buradaki çalışmalarım sonucunda ve hocalarımızın bizlere vermiş olduğu katkılar sonucunda bu hedefime ulaşacağıma inanıyorum. Ben, bu konuda bizlere her türlü imkanı sağlayan başta Şehitkamil Belediye Başkanımıza ve hocalarımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP
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