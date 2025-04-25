Depremzedeler İstanbul\'dan Hatay\'a Dönüyor

İstanbul'da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası asrın felaketini yaşayan afetzede vatandaşlar, tedirginlik içerisinde Hatay'a dönüşlerini sürdürüyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkıma uğrayan Hatay'da yaşayan vatandaşlar, asrın felaketi sonrası büyükşehirler başta olmak üzere çevre illere göç etmişlerdi. Deprem korkusu ve tedirginliğiyle yaşayan afetzede vatandaşlar, geçtiğimiz gün İstanbul'da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremden sonra memleketlerine dönmeye başladı. İstanbul - Hatay arasında sefer yapan otobüslerde 6.2'lik deprem gününden itibaren yoğunluk yaşanıyor. Depremzede vatandaşlar tedirginlik içerisinde dönüşlerini sürdürürken Antakya Otogarı'nda yoğunluk yaşandı.

"Daha önce Hatay'da deprem yaşadığım için İstanbul'dan 3 gün erken geldim"

Asrın felaketini yaşadığı için İstanbul'da yaşanan depremde korktuğunu ifade eden Necla Oruç, "Daha önce Hatay'da deprem yaşadığım için İstanbul'dan 3 gün erken geldim. Yoksa bir süre daha kalacaktım, korktum. İstanbul'da depremin ardından yaşam zor olacağı için döndüm ve geldim" dedi.

"Deprem günü araçlarımız çok zayıfken aşırı bir izdiham oldu"

Antakya Otogarı'nda firma görevlisi Sabri Gündüz ise otobüs ve uçak biletlerinin izdihamla tükendiğini belirterek, "Burası Antakya Otogarı. Şu an İstanbul dönüş seferlerinde yoğunluk var. Deprem günü araçlarımız çok zayıfken aşırı bir izdiham oldu. Uçakta, otobüste yer kalmadı, hatta VIP araçlarla insanlar taşınmış ve buraya gelmeleri sağlanmış. Şu an çok yoğunluk var" diye konuştu. - HATAY