Depremzedelere Ekmek Desteği

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(MALATYA) - 6 Şubat depremleri sonrası büyük yıkım ve can kaybına uğrayan Akçadağ ilçesinin Ören Mahallesi'ndeki iki ekmek fırınının depremle birlikte yıkılmasının ardından, mahallelinin yaşadığı ekmek ihtiyacı sorunu için çözüm arayan Ören Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ne destek Alman yardım kuruluşları ve Türk derneklerinden geldi.

6 Şubat depremleri sonrası büyük yıkım ve can kaybına uğrayan Ören Mahallesinin ekmek sorunu; Alman yardım kuruluşları ve Türk dernekleri aracılığıyla çözüm buldu. Ören Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ekmek fırını projesini; Alman yardım kuruluşu Aktion Deutschland Hilft, Terra Tech, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu (AABK), Türkiyeli emekçilerin Almanya'da kurduğu Demokratik İşçi Dernekleri (DIDF) ile yurt dışında çalışan Örenlilerin desteğini alarak hayata geçirdi.

Ören ve çevre mahallelere hizmet veren ekmek fırını Ören Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin yönetim kurulu üyesi aynı zamanda şirket müdürü Tacettin Yaşar, çevre mahallelere ekmek dağıtımının sağlıklı ve hijyenik olması için bir araç tedarikine girdiklerini ve bu sorunu da çözdüklerini belirterek çevre mahallelere daha iyi hizmet götüreceklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Bir buçuk yıl süren bir mücadelenin sonunda birçok yardım kuruluşunun vermiş olduğu destekle yapılan bir yer. Bunlar Almanya'da, Avrupa'da 2 yabancı grup, Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu, yurt dışında çalışan vatandaşların desteğiyle yapılan bir yer. Depremden sonra çok kötü bir süreç yaşandı bildiğiniz gibi. Yalnız biz değil; hem biz hem de civar yerler ama özellikle Ören, Polat, Doğanşehir bu konuda en büyük hasara maruz kalan bölgelerdir. 2 fırınımız vardı o 2 fırın yıkıldıktan sonra ekmeğe çok büyük talep oldu. Bu süreçte ekmek bayağı bir sorun oldu. Düşündük ilişkiler üzerinde böyle bir şey çıktı. Bunlar Malburg denilen bir grup, ondan sonra köylüler, diğer ismini telaffuz edemediğim bir grup onların şöyle güzel yardımıyla orada meydana getirdi. Hedefimiz burada yalnız Ören değil. Ören ve çevre köyleri burada faydalanması için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Bir araç sorunumuz vardı onu çözmeye çalışıyoruz. Araç sorununu çözdükten sonra yaklaşık 15-16 tane köyümüz var. Tabi buraya ekmek götüreceğimiz yerler. Amacımız burada kar marjı gütmeden insanlar bu konuda ihtiyaçlarını gidermek. Şimdi kapasite daha yeni olduğu için bin 200- bin 300 kapasiteyle çalışıyoruz. Gerçekten ihtiyaç olursa yaz ayına özellikle işçilerin geldiği dönemde biz bu kapasiteyi 7-8 bine 10 bine çıkartabiliriz."