Depremzedelere İmza Tehdidi - Son Dakika
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Yerel

Depremzedelere İmza Tehdidi

CHP Milletvekili Mullaoğlu, depremzedelerin imza kampanyasına katıldıkları için tehdit edildiğini açıkladı.

08.04.2025 17:34
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Haber: Burcu Özkaya GÜNAYDIN

(HATAY) - CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu, Hatay'ın Defne ilçesinde bulunun İlk Umut Konteyner Kenti'nde kalan depremzedelerin CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na destek için toplanan imza kampanyasına katıldıkları için konteyner kentten atılmakla tehdit edildiklerini belirtti. Mullaoğlu, "Bu konteynerler babalarınızın çiftliği değildir. Depremzedelere bir yılda ev sözü verdiniz, neredeyse iki buçuk yıl geçti bunu yapmadınız. İmza atmaktan bu kadar korkuyorsunuz. İnsanları konteynerden atma tehdidinde bulunmak kimsenin haddine değildir" dedi.

Hatay'ın Defne ilçesine bağlı Harbiye mahallesinde bulunan İlk Umut Konteyner Kent'te kalan depremzedelerin, Ekrem İmamoğlu'na destek için imza kampanyasına katılmasından dolayı konteyner kentten atılmakla tehdit edildiğini belirten CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu, konuyla ilgili açıklama yaptı. İlk Umut Konteyner kentin önünde yapılan açıklamaya Servet Mullaoğlu ve CHP Hatay İl Örgütü'nden yöneticiler katıldı.

Ekrem İmamoğlu ve gençlerin haksız yere tutuklamalarının sona erdirilerek, tahliye edilmeleri ve erken seçimin bir an önce yapılması için imza kampanyası başlattıklarını söyleyen Mullaoğlu, "Gençlik kollarından arkadaşlarımız bu konteyner kentte imza kampanyası için çalışmalarını sürdürürken; bu imza kampanyasını burada yapamayacakları bildirildiği gibi burada yaşayan depremzedelere şöyle bir mesaj gelmiş. 'Merhaba kent sakinleri. Siyasi partiler için kentimizde imza toplamak yasaktır. Herhangi bir parti için kent içinde imza verenler ve imza toplayanlar tespit edilirse çıkışları yapılacaktır'. İmza verenleri konteynerdan atma tehdidinde bulunmuşlardır. Bu konteynerler babalarınızın çiftliği değildir. Depremzedelere bir yılda ev sözü verdiniz, neredeyse iki buçuk yıl geçti bunu yapmadınız. İmza atmaktan bu kadar korkuyorsunuz. İnsanları konteynerden atma tehdidinde bulunmak kimsenin haddine değildir" diye konuştu.

"İmza vermek ne zamandan beri suç oldu"

AK Parti'nin kendi siyasi faaliyetleri, mitingleri, kongreleri için bütün konteyner kentlere mesaj attığını, kendi siyasi faaliyetlerinde bulunmayanlara da ayrı bir tehditte bulunduğunun altını çizen Mullaoğlu, şunları söyledi:

"AK Parti artık saçmalıklar dağı oldu. Bir an önce kendine gelmesi lazım, bu şekilde meşruiyetlerini yitirmişlerdir. Bir siyasi iktidar hukuk dışına çıkarak siyasi iktidarını korumak için bu tür saçmalıklara başlarsa meşruiyetini yitirmiştir ve erken seçim zorunlu hale gelir. Biz hem konteyner kent içinde oturan vatandaşlarımızın hangi partiye oy vermiş olursa olsun vicdan sahibi bütün vatandaşlarımızı kampanyamıza destek vermeye çağırıyoruz, mutlak surette imza versinler. İmza vermenin hiçbir suçu yoktur. İmza vermek ne zamandan beri suç oldu. Burada bir haksızlığa, bir vicdansızlığa, cunta yönetimine karşı duruş sergiliyoruz ve tüm vatandaşlarımızı buna davet ediyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Depremzedelere İmza Tehdidi - Son Dakika

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