Depremzedelerin Hayata Tutunma Hikayesi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Depremzedelerin Hayata Tutunma Hikayesi

Depremzedelerin Hayata Tutunma Hikayesi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde evi yıkılan Deniz Kit, Çeşme'de açtığı büfede yöresel lezzetler satarak hayatını sürdürüyor.

07.02.2024 15:51  Güncelleme: 20:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Hatay Antakya'daki evinin enkazından 3 çocuğu ve eşi ile birlikte kendi çabalarıyla çıkan Deniz Kit, Çeşme'deki büfelerinde poğaça, börek, kurabiye ve Antakya'nın yöresel lezzetlerini satarak hayatını devam ettiriyor.

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Hatay Antakya'daki evinin enkazından 3 çocuğu ve eşi ile birlikte kendi çabalarıyla çıkan Deniz Kit, ailesiyle İzmir Çeşme'ye yerleşti. Asrın felaketinin birinci yıl dönümünde, hala deprem acısını yaşayan Deniz Kit, açtığı büfe ile geçimini sağlayarak hayatını devam ettiriyor. Büfede; poğaça, börek, kurabiye ve Antakya'nın yöresel lezzetlerini satan Deniz Kit, enkazdan kendi çabalarıyla nasıl çıktıklarını anlattı.

"Durdu, duracak diye beklerken, bina yan yattı"

Deniz Kit, "3 çocuğum var. O gün okul heyecanı vardı. Yarı uyur, yarı uyanıktık. Saat 04.17'de bir sarsıntı başladı. Depremi daha önceleri de yaşadığımız için, depremi bilen insanlarız. Daha önce 6,4 büyüklüğünde bir deprem yaşamıştık. Yaşadığımız depremler, 5-10 saniye sonra pik yapar ve geçerdi. Saat 04.17'de yaşadığımız depremin de öyle olacağını düşünmüştük. Oğlum kapıya doğru fırladı. Eşim yetişti. Onu tuttu; çünkü merdivenlere doğru gidiyordu. Onu tuttu, çekti. Hepimiz çekyata oturduk. Birbirimize sarıldık. O şekilde depremin geçmesini bekledik. Korkunç bir andı. Durdu, duracak diye beklerken, bina yan yattı. Yan taraftaki çatı çöktü" dedi.

Kit, "Bina yan yattığı için o meyilden yavaş yavaş dışarı çıktık. Ayağımızda ne ayakkabı ne terlik vardı. Yan taraftaki abim, yengem ve kuzenlerimi aramak için bir daha yukarı çıktık. Molozlar arasında arayarak onları bulduk ve çıkardık. Her taraf karanlıktı. Elektrik yoktu. İşin vahametini gün ağarınca gördük. Çevremizdeki binaların hepsi yıkılmıştı. Her taraftan imdat sesleri duyuyorduk. İşin vahim tarafı, imdat seslerini duyuyorduk, ama yardım edemiyorduk" diye anlattı.

"Antakya'dan çıktığımda sadece 3 liram vardı"

Depremin ardından Antakya'dan ayrılışını da anlatan Kit, "Biz Hatay'dan hiç ayrılmayacaktık. 27 Mart'ta okulların açılacağı açıklanmıştı. Okul için büyük çadır kurdular. Çocuklarımın eğitimi için 27 Mart'ı bekledik. 27 Şubat'ta İzmir Narlıdere'den 2 avukat, yardım için bizim bölgemize geldi. Kendilerini tanımıyorduk. İzmir'e gelmek isteyen aile olursa yardım edeceklerini söylediler. Kız kardeşim ve eniştem avukat. Kız kardeşim, o avukatların telefonunu vererek, 'abi, buradan çıkmak istersen avukatları ara' dedi. Aradım. Ev, iş istemediğimi, çocuklarımın eğitiminin önemli olduğunu söyledim. 'Tamam, ayarlayacağız' dediler. Seyrek'e geldik. Başka lise yokmuş. Özel okula gittik. 'Sizden okul parası almayacağız; ama ders kitabı parası 50 bin lira' dediler. Ben Antakya'dan çıktığımda sadece 3 liram vardı. 'Düşünelim' dedim. Seyrek'ten ayrılmak zorunda kaldık. Çeşme'ye geldik. Kızımın okul birincisi olduğu Sıdıka Kelami Ertan Ortaokulu Müdürü Hikmet Aykut yanıma geldi. Kızımın çok başarılı olduğunu, kurslara katılmasını istedi. Ne olacağımız belli değildi. Belki geri dönecektik. Kalacak yer sıkıntımız da vardı. Hikmet Bey, 'bir yeri arayacağım' dedi. Eski Belediye Başkanı Nuri Ertan'ı aramış. Yanına gelmemizi istemiş. Gittik. Problemimin ne olduğunu sordu. Barınma sorunumuz olduğunu söyledim. 'Bir yer var, git gör' dedi. Gittik. Çok kötü durumdaydı; ama 'tamam' dedim. Eşim, çocuklarım, 'nasıl oturacağız burada' dediler. 'Yaparız' dedim. Fayansı kırdım, onunla duvarlara alçı çektim. Çocuklarımla beraber yer döşemesini, tuvaleti yaptık. Allah razı olsun, onun sayesinde barınacak yerimiz oldu" şeklinde konuştu.

Deniz Kit, şöyle devam etti:

"Çeşme Belediye Başkanımız Ekrem Oran ile görüşebilmek için randevu istedim. Çok yoğundu. Kabotaj Bayramında karşılaştık. Görüşme fırsatımız oldu. Durumumuzu anlattım. Kara yolları tesislerine geldiğinde yöresel yemek yapıp satmak isteyenlerin olup olmadığını sorduğunu hatırlattım. Hemen Şerif Vural'a talimat verdi. Sağolsun Şerif Bey bizimle çok ilgilendi. Futbol sahasının yanında bu büfenin yapılmasını sağladı. Bu büfe yeri bize verildiğinde çok söz söylendi. 'Ya mafyadır, ya başkanın akrabasıdır' dendi. Sanki bana buranın tapusunu verdiler. Neden göze batıyoruz, bunu anlamıyorum. Bizim derdimiz, çocuklarımın okuması ve hayata tutunabilmek. Başka hiçbir amacımız yok. Evimizde yaptığımız börekleri, poğaçaları, kurabiyeleri, içli köfteleri ve Hatay bölgesinin lezzetlerini yapıp, büfemizde satarak, çocuklarımı okutmaya ve geçinmeye çalışıyoruz. Hepsi bu." - İZMİR

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Gaziantep FK'yı deplasmanda yenen Fenerbahçe Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kaldı
    22:48 Gaziantep FK'yı deplasmanda yenen Fenerbahçe Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kaldı

    Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Gaziantep FK'yi deplasmanda Batshuayi'nin attığı gollerle 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

  • Hamas: Ateşkes için Türkiye'nin garantör olmasını istedik
    22:11 Hamas: Ateşkes için Türkiye'nin garantör olmasını istedik

    İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisini reddetmesinin ardından Hamas'tan ilk açıklama geldi. Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame Handan yaptığı açıklamada, "Gazze'de ateşkes için sunduğumuz teklifte Mısır, Katar, Türkiye, Rusya ve BM'nin her türlü anlaşmada garantör olmalarını talep ettik." dedi.

  • İsrail Başbakanı Netanyahu, Hamas'ın önerdiği ateşkes teklifini reddetti
    21:10 İsrail Başbakanı Netanyahu, Hamas'ın önerdiği ateşkes teklifini reddetti

    Hamas'ın İsrail'e her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisine İsrail'den yanıt geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın önerisini reddederek Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah bölgesine saldırı hazırlığı için orduya emir verdiklerini söyledi. Netanyahu, "Zafere ulaşacağız. Bu yıllar değil sadece aylar içinde olacak. Tam bir zaferden başka seçenek yok. İsrail ordusu Gazze'de aktif olmaya devam edecek." dedi.

  • Azerbaycan'da yapılan cumhurbaşkanı seçimini Aliyev kazandı
    20:55 Azerbaycan'da yapılan cumhurbaşkanı seçimini Aliyev kazandı

    Azerbaycan'daki cumhurbaşkanı seçimini, İlham Aliyev yüzde 92,1 oyla kazandı. Aliyev'i arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçiminde kazandığı zafer nedeniyle tebrik etti.

  • AK Parti'nin Şanlıurfa aday tanıtım toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın durmak isteyen partililer birbirleriyle itişti
    20:41 AK Parti'nin Şanlıurfa aday tanıtım toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın durmak isteyen partililer birbirleriyle itişti

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda adaylarını tanıttı. Toplantı sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın durarak poz vermek isteyen partililer, birbirleriyle mücadele ederek kısa süre bir itişme yaşadılar.

  • Çağlayan'daki terör saldırısında ölen Karataş'ın kızından Vali Davut Gül'e: Annemi neden kurtaramadınız?
    20:09 Çağlayan'daki terör saldırısında ölen Karataş'ın kızından Vali Davut Gül'e: Annemi neden kurtaramadınız?

    Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda polis kontrol noktasına yönelik yapılan silahlı saldırıda hayatını kaybeden Dilfıraz Karataş son yolculuğuna uğurlandı. Törende ayakta durmakta güçlük çeken Karataş'ın kızı İstanbul Valisi Davut Gül'e ağlayarak, "Annemi neden kurtaramadınız?" dedi. Vali Gül, Karataş'ın kızının koluna girerek destek oldu.

  • Gazeteci Fatih Altaylı hakkında 2 yıla kadar hapis istemi
    18:06 Gazeteci Fatih Altaylı hakkında 2 yıla kadar hapis istemi

    Gazeteci Fatih Altaylı hakkında, bir gencin Filistin yürüyüşünden dönen bir vatandaşa taşıdığı bayrak gerekçesiyle yumruk atması sonrasında yaptığı "Eline sağlık" paylaşımı nedeniyle suçu ve suçluyu övme suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Mahkeme, Altaylı hakkında duruşma yapılmaksızın basit yargılama usulüyle yargılama yapılmasına hükmetti.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şanlıurfa'da 1314 deprem konutunun anahtar teslimini yaptık
    17:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şanlıurfa'da 1314 deprem konutunun anahtar teslimini yaptık

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'da Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulundu. 1314 konutun anahtar tesliminin yapıldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şanlıurfa'da 4 bin konutun yapımı devam ediyor. Bunları da hak sahibi kardeşlerime peyderpey teslim edeceğiz. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın hiçbirine mahcup olmamak için canla başla çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş, Antakya, İzmir, Çeşme, Deprem, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Depremzedelerin Hayata Tutunma Hikayesi - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2024 23:27:30. #1.11#
SON DAKİKA: Depremzedelerin Hayata Tutunma Hikayesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement