Depremzede Yerinde Dönüşüm Yapamıyor: Yolun Tapusu Yok - Son Dakika
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Depremzede Yerinde Dönüşüm Yapamıyor: Yolun Tapusu Yok

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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde evi yıkılan depremzede, yerinde dönüşüm yapmak istediğini ancak yol problemi yaşadığını söyledi. Arsasının yanından yıllardır yol geçtiğini ifade eden İsmet Çinçik, 'Madem bu yolun tapusu yok da neden asfalt dökülüyor, neden şarampol açılıyor, neden levha dikiliyor? Vatandaş ne yapabilir devletin yolunun tapusu yoksa' dedi.

23.03.2024 12:43  Güncelleme: 12:45
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BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde evi yıkılan depremzede, yerinde dönüşüm yapmak istediğini ancak yol problemi yaşadığını söyledi. Arsasının yanından yıllardır yol geçtiğini ifade eden İsmet Çinçik, "Madem bu yolun tapusu yok da neden asfalt dökülüyor, neden şarampol açılıyor, neden levha dikiliyor? Vatandaş ne yapabilir devletin yolunun tapusu yoksa" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Yukarıçiyanlı Köyü'nde 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde evi yıkılan depremzede İsmet Çinçik, yıkılan evlerinin yerine yeni bir ev yapmak istedi, ancak yolun tapuda görülmemesi nedeniyle yerinde dönüşüm yaptıramıyor. Duruma tepki gösteren İsmet Çinçik, şunları söyledi:

"6 Şubat Kahramanmaraş depreminden dolayı evim ağır hasar aldı, ekipler daha sonra geldi evi yıktı. Daha sonra yerinde dönüşüm için Osmaniye İl Özel İdaresi'ne gittim. Evin tapusu da oğlumun adına olduğundan dolayı vekalet verdi bana işlemleri ben yürütüyorum. Özel İdare bana dedi ki; 'yolunun tapusu yok' dedi. O yüzden 'bir işlem yapamayız' dedi. Bana dedi ki, 'bunu çöz gel' dedi. Tapuya gittim daha sonra, tapuda bana dedi ki, 'mahkemeye vereceksin, mahkeme karar çıkaracak, bu yolu tapulandıracağız.'

"YOLUN TAPUSU YOKSA BU VATANDAŞIN SUÇU MU?"

Bu yol da dokuz köyün yolu. Normalde grup yolu olarak geçiyor. Madem bu yolun tapusu yok da neden asfalt dökülüyor, neden şarampol açılıyor, neden levha dikiliyor, neden bakımı yapılıyor? Devletin yolunun tapusu yoksa bu vatandaşın suçu mu? Vatandaş ne yapabilir devletin yolunun tapusu yoksa. O yüzden şu an evimi yaptıramıyorum. Bu yol 60 yıllık yol, neden elektrik direği dikiliyor, neden bakımı yapılıyor? Mağdurum yetkililerden yardım bekliyorum."

Depremzede Yerinde Dönüşüm Yapamıyor: Yolun Tapusu Yok
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Depremzede Yerinde Dönüşüm Yapamıyor: Yolun Tapusu Yok - Son Dakika

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