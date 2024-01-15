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Dere kenarında ölü bulundu - Son Dakika
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Dere kenarında ölü bulundu

Osmaniye'nin Karaçay Mahallesi'nde bir kişi, dere kenarındaki kayalıklarda ölü olarak bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan incelemeler sonucunda şahsın Ekrem G. olduğu ve hayatını kaybettiği tespit edildi. Cenaze, AFAD ekipleri tarafından çıkarılarak otopsi için hastaneye götürüldü. Ayrıca, şahsa ait minibüsün lastiği çamura saplanmış halde dere yakınında bulundu.

15.01.2024 - 16:50,
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Dere kenarında ceset bulundu

OSMANİYE - Osmaniye'de bir kişi, dere kenarındaki kayalıklarda ölü bulundu.

Osmaniye'nin Karaçay Mahallesi'nde bulunan Karaçay dere kenarındaki kayalıklarda bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan kontrolde şahsın Ekrem G. olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Ekrem G.'nin cenazesi AFAD ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak otopsi işlemleri için Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan, şahsa ait minibüsün lastiği çamura saplanmış halde dereye yakın bir noktada olduğu görüldü.

Dere kenarında ölü bulundu
Kaynak: İHA
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