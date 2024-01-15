Dere kenarında ölü bulundu

Dere kenarında ceset bulundu

OSMANİYE - Osmaniye'de bir kişi, dere kenarındaki kayalıklarda ölü bulundu.

Osmaniye'nin Karaçay Mahallesi'nde bulunan Karaçay dere kenarındaki kayalıklarda bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan kontrolde şahsın Ekrem G. olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Ekrem G.'nin cenazesi AFAD ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak otopsi işlemleri için Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan, şahsa ait minibüsün lastiği çamura saplanmış halde dereye yakın bir noktada olduğu görüldü.