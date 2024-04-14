Deri Sektörü İhracatı 263,5 Milyon Dolara Ulaştı - Son Dakika
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Deri Sektörü İhracatı 263,5 Milyon Dolara Ulaştı

Deri Sektörü İhracatı 263,5 Milyon Dolara Ulaştı

Deri sektörünün 2024 yılı Ocak-Şubat dönemi ihracatı 263,5 milyon dolara ulaştı. Rusya'da uygulanan ambargolara rağmen sektörün talebi yüksek. Avrupa Birliği ülkelerinden yoğun katılım bekleniyor. Sektör, pazar çeşitliliğini artırarak düşüşü telafi etmeyi hedefliyor.

14.04.2024 12:32  Güncelleme: 12:35
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Deri sektörünün 2024 yılı Ocak-Şubat dönemi ihracatı 263,5 milyon dolara ulaştı. 20'nin üzerinde ülkeden bin 300'ün üzerinde alıcı 16 Mayıs'ta Türk derisi için Antalya'ya gelecek. Sektörün ana pazarı olan Rusya'da uygulanan ambargolara rağmen katılımcı talebinin çok yüksek olduğunu belirten Başkan Cengiz Sarıgül, "Rusya ile savaşın etkisiyle ciddi düşüşler yaşıyoruz. Uygulanan ambargodan dolayı resmi para gelişinde çok sıkıntı var. Rusya kanadından gelecek müşteriyi eliyoruz. Fakat Avrupa'dan gelen talepleri olumlu karşılıyoruz ve alıcı olan herkesi kabul edeceğiz" dedi.

Sarıgül, bu yıl Avrupa Birliği ülkelerinden yoğun katılım beklediklerini belirterek, " Kore, Amerika ve Brezilya hedef pazarlar içinde. Pazarlama konusunda olabilecek bütün pazarları zorluyoruz. Pazar çeşitliliğini artırmamız gerekiyor. Bizim esas ana pazarlarımız kuzey ülkeleri, Avrupa'nın soğuk geçen yerleri, Rusya, Ukrayna. Rusya'daki azalmayı ikame edebilecek tek ülke Amerika. Amerika pazarını çok zorluyoruz. Başta Almanya, Avusturya, Hollanda, Fransa, Polonya, Yunanistan, Romanya, Sırbistan, Amerika, Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Özbekistan olmak üzere 20'yi aşkın ülkeden katılımcı bekliyoruz. Gelecek siparişlerle yeniden artışa geçeceğini düşünüyoruz. Özellikle Ukrayna pazarı sektörümüz için çok önemli bir noktadaydı. Avrupa'ya açılan kapımızdı. Ürün çeşitliliğini artırdık. Artık her mevsimde giyilecek deriler üretiyoruz. Ürünlerimizi Avrupalı da giyiyor, Türk de giyiyor, Rus da giyiyor, Arap Ülkelerinden bile alan var. Deriden her şeyi yapıyoruz artık, deride dünyada rakibimiz yok. Hindistan, Pakistan, Bangladeş gibi ülkeler fiyat odaklı ama biz moda yapıyoruz. Bugün çok iyi çantalar, ayakkabılar üreten bir ülkeyiz. En büyük markaların derileri Türkiye'de yapılıyor. İhracatta yaşanan düşüşü pazar çeşitliliğini artırarak telafi etmek için çalışmalara hız vereceğiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Deri Sektörü İhracatı 263,5 Milyon Dolara Ulaştı - Son Dakika

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